Ngành tuyên giáo và dân vận tiếp tục “đi trước, mở đường”, chuyển mạnh từ truyền thông một chiều sang “tương tác đa chiều”

Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các tỉnh, thành ủy.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

6 tháng đầu năm 2026, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước chuyển biến mạnh, khẳng định rõ vai trò nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng.

Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, toàn ngành đã tập trung rà soát, đăng ký và tham mưu thực hiện các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu hoàn thành một số đề án lớn, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ được triển khai đồng bộ, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã chuyển mạnh từ xử lý công việc theo lĩnh vực sang phối hợp liên thông; từ phản ứng trước tình hình sang chủ động dự báo, định hướng; tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa tuyên truyền với tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới.

Chuyển đổi số từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của ngành. Việc xây dựng “Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận”, tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong công tác tham mưu, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và chỉ đạo, điều hành đã tạo bước chuyển rõ nét trong hiện đại hóa hoạt động của ngành, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

6 tháng cuối năm 2026, toàn ngành tuyên giáo và dân vận tiếp tục “đi trước, mở đường”, làm tốt công tác định hướng dư luận, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn những kết quả nổi bật đạt được của công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, nhất là những mô hình mới, cách làm hay của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2026 nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tuyên giáo và dân vận rất lớn. Vì vậy, toàn ngành cần tiếp tục phát huy vai trò công tác này trong tháo gỡ “điểm nghẽn”, vận động Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ, đồng hành cùng hệ thống chính trị để khơi thông các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành kịch bản tăng trưởng kinh tế “hai con số”.

Đồng chí đề nghị ngành tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, chuyển mạnh từ truyền thông một chiều sang “tương tác đa chiều”, tuyệt đối không né tránh vấn đề khó, tạo “khoảng trống thông tin” cho các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, gây chia rẻ, mất đoàn kết.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành tiến độ, chất lượng các đề án chiến lược, kiên quyết không để chậm trễ; rà soát những chương trình, đề án đang thực hiện, cả những nhiệm vụ mới phát sinh để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đổi mới nội dung, phương thức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng lấy Nhân dân làm trung tâm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, toàn ngành cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu ngành tuyên giáo và dân vận cần coi việc bồi đắp, củng cố, bảo vệ niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ là mục tiêu cao nhất; thường xuyên nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng xã hội, phát hiện sớm và cảnh báo sớm những vùng lõm về tư tưởng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp xử lý từ gốc, từ cơ sở.

Cùng với đó, toàn ngành cần tiếp tục làm tốt công tác cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tố Phương