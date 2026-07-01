Đảng ủy xã Nga Sơn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy xã Nga Sơn đã chú trọng triển khai các giải pháp, phát huy hiệu quả vai trò đấu tranh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trang fanpage “Tuổi trẻ Nga Sơn” của Đoàn xã Nga Sơn đã lan tỏa, chia sẻ nhiều thông tin tích cực đến người dân.

Trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, mỗi cán bộ, đảng viên chính là một chiến sĩ trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng. Họ phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc lan tỏa và chia sẻ những thông tin tích cực; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ xã đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Là công chức Ban Xây dựng Đảng, thành viên Tổ Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Tổ viên Tổ giúp việc Ban Công tác 35 Đảng ủy xã, chị Bùi Thị Hạnh còn được tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy xã. Trên cương vị công tác, chị Hạnh đã tham mưu cho Ban Công tác 35 Đảng ủy xã thành lập fanpage “Trang thông tin tuyên giáo xã Nga Sơn”. Đến nay, fanpage đã lan tỏa hơn 2.500 tin, bài, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trong đó, có những thông tin thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo định hướng “phủ xanh” thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, như: các tin, bài về tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nga Sơn; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng; chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ...

Chị Bùi Thị Hạnh cũng là một công dân luôn tích cực lan tỏa những thông tin tích cực; đồng thời “comment” thể hiện quan điểm, lập trường của mình về sự việc, nhất là định hướng dư luận hướng đến những thông tin chính xác, đúng sự thật trên trang cá nhân của mình như facebook, zalo... để người thân, bạn bè, cộng đồng mạng biết được thông tin chính xác, tránh để xảy ra tình trạng vô tình a dua, cổ súy cho những tin đồn, bịa đặt.

Đảng bộ xã Nga Sơn có 86 tổ chức đảng, trong đó 7 đảng bộ cơ sở; 6 chi bộ cơ sở và 73 chi bộ trực thuộc. Đây được xác định chính là những “hạt nhân” trên “trận địa” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả, chất lượng, Ban Công tác 35 Đảng ủy xã sau khi được thành lập, kiện toàn đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể. Trong đó, thành lập 9 kênh truyền thông trên internet, mạng xã hội như: fanpage “Tuyên truyền Công an xã Nga Sơn”, fanpage “An ninh xã Nga Sơn Online”, fanpage “Mặt trận Tổ quốc xã Nga Sơn”, fanpage “Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa”, fanpage “Công đoàn Nga Sơn”, fanpage “Xã Nga Sơn - Thanh Hóa”, fanpage “Trang thông tin tuyên giáo xã Nga Sơn”, fanpage “Hội Nông dân xã Nga Sơn”, fanpage “Đoàn Nga Sơn”... Thông qua đó nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời lan tỏa các thông tin tích cực trên không gian mạng.

Ngoài ra, Đảng ủy xã Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực. Nổi bật như trên các trang thuộc hệ thống chính trị của xã, các trang cá nhân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên xã luôn tích cực đăng tải, chia sẻ bài viết, thông tin từ các trang thông tin điện tử, các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng “sức đề kháng” để cư dân mạng chống lại tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nhất là nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; phát huy hiệu quả vai trò của ban chỉ đạo 35 cấp cơ sở để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Lê Phượng