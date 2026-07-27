Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình đổi mới vẫn còn một số khó khăn mang tính chuyển tiếp cần tiếp tục tháo gỡ. Tuy nhiên, đó không phải là căn cứ để phủ nhận chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Trái lại, thực tiễn đang khẳng định quyết tâm đổi mới, tinh thần cầu thị và những chuyển biến tích cực của mô hình chính quyền mới.

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số “điểm nghẽn” mang tính chuyển tiếp như nhận thức của một bộ phận cán bộ còn tư duy thụ động, chờ chỉ đạo; thể chế liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cơ chế vận hành mới ở một số lĩnh vực chưa thật sự đồng bộ; việc xử lý tài sản công dôi dư, bố trí trụ sở làm việc, chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ ở một số nơi còn chậm...

Đối với tỉnh Thanh Hóa, tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: Trách nhiệm của một số sở, ngành, địa phương trong nắm bắt tình hình, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở chưa thật sự kịp thời; công tác tham mưu phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chậm và thiếu đồng bộ; một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa bắt nhịp với yêu cầu công việc mới, còn biểu hiện trông chờ, né tránh trách nhiệm... Việc chỉ rõ những tồn tại ngay tại hội nghị sơ kết cho thấy tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp khắc phục. Đây cũng là minh chứng cho thấy quá trình đổi mới được triển khai một cách cầu thị, thực chất, không né tránh hạn chế, đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Một cuộc cải cách có quy mô lớn, tác động đồng thời đến tổ chức bộ máy, con người, cơ chế vận hành và phương thức quản lý chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn trong giai đoạn đầu.

Chính từ những “điểm nghẽn” này, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng để xuyên tạc, chống phá. Chúng cố tình cắt ghép những hiện tượng đơn lẻ, thổi phồng hạn chế, quy kết thành bản chất của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; từ đó tung ra các thông tin sai sự thật, gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động dư luận và tìm cách làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thủ đoạn ấy không mới nhưng luôn được biến đổi dưới nhiều hình thức, đặc biệt trên không gian mạng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng sự đồng thuận của “ý Đảng, lòng dân”, việc kiên trì tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế và tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ tạo nền tảng xây dựng hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, liêm chính, hoạt động vì Nhân dân. Điều quan trọng là mọi khó khăn đều được nhận diện công khai, có giải pháp xử lý cụ thể và được các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai với quyết tâm cao. Chính tinh thần cầu thị, dám nhìn nhận hạn chế và quyết liệt khắc phục mới là yếu tố bảo đảm cho sự thành công của công cuộc đổi mới.

Để bảo vệ vững chắc thành quả của cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, nhất là những luận điệu sai trái về việc tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Mỗi người cần chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, có thái độ khách quan, tỉnh táo khi tiếp nhận và lan truyền thông tin trên không gian mạng; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc, vu khống của các đối tượng xấu. Đó chính là nền tảng để xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Gia Bảo