Ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép sau tết

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mà lao động xuất cảnh trái phép đi làm việc ở nước ngoài có nhiều diễn biến phức tạp và tiểm ẩn nguy cơ gia tăng. Do đó, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Công an xã Hoa Lộc tuyên truyền, vận động ngư dân cam kết không xuất cảnh lao động trái phép sang nước ngoài.

Xã Quang Chiểu hiện có 1.529 hộ, 6.025 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 80% dân số. Đây là địa bàn có địa hình phức tạp với 24km đường biên giới, tiếp giáp với 11 bản của 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn, Lào). Trên địa bàn có 10 đường mòn qua lại biên giới nên dễ dẫn đến việc công dân 2 bên biên giới có các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để thăm thân và làm ăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự. Trước tình hình trên, Công an xã Quang Chiểu đã chủ động nắm chắc tình hình di biến động dân cư trên địa bàn, trong đó chú trọng làm tốt công tác quản lý cư trú, tập trung nắm hộ, nắm người và tham mưu cho UBND xã ban hành 5 văn bản để mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Riêng Công an xã đã chủ động biên soạn, xây dựng 6 bài tuyên truyền bằng tiếng Thái, Mông, Kinh về công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và tổ chức 5 buổi tuyên truyền tại các thôn, bản với hơn 1.000 lượt người tham gia. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền trên mạng xã hội cũng như thông qua các buổi họp thôn, bản, sinh hoạt Đảng tại các bản trên địa bàn xã để Nhân dân biết, nhận diện, nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 2.700 công dân đang cư trú, lao động trái phép tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ (chủ yếu ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Đài Loan, Lào...). Để lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, lao động trái phép tại nước ngoài, các đối tượng sử dụng một số phương thức, thủ đoạn phổ biến như: Đưa ra lời mời “việc nhẹ lương cao” để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, ham muốn có được việc làm đem lại thu nhập cao của người lao động, từ đó rủ rê, lôi kéo người đi; lợi dụng mối quan hệ quen biết hoặc sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết quảng cáo, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Thượng tá Nguyễn Hữu Xuân, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời điểm sau tết thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tình trạng xuất cảnh trái phép. Vì vậy, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công an cấp xã tập trung rà soát, nắm chắc tình hình tại địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép; đồng thời đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Song song với đó, lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới; vận động người thân đưa công dân đang cư trú, lao động trái phép ở nước ngoài trở về.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, ngăn chặn 44 vụ với 70 công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều công dân bị nước ngoài bắt giữ và trao trả; xử phạt hành chính hàng chục trường hợp; khởi tố 10 vụ với 18 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài hoặc vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Thượng tá Nguyễn Hữu Xuân, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh lao động trái pháp luật, thời gian tới lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến Nhân dân. Trọng tâm là cảnh báo rủi ro, hậu quả và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thường sử dụng để dụ dỗ, lừa gạt, lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp... Đồng thời, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng, đường dây có hoạt động nghi vấn liên quan hoạt động môi giới, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép đã phát hiện trên địa bàn. Mặt khác, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Cùng với đó, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác đối tượng vi phạm liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Bài và ảnh: Quốc Hương