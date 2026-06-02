Tăng cường phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và Nhân dân trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (TPCTC, TPXQG), UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ TPCTC, TPXQG trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ tập trung tấn công, trấn áp, vô hiệu hoá các băng nhóm tội phạm, phấn đấu hằng năm kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự và số vụ phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tất cả băng, nhóm TPCTC, TPXQG khi phát hiện đều phải lập hồ sơ để quản lý theo quy định; Nâng tỷ lệ điều tra, triệt phá, vô hiệu hoá, làm tan rã các băng, nhóm tội phạm thuộc diện rà soát, lên danh sách tăng 20% đến 30% so với các giai đoạn trước; Đảm bảo tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án do băng, nhóm TPCTC, TPXQG gây ra đạt từ 80% trở lên, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý, khủng bố, rửa tiền và các tổ chức tội phạm quốc tế.

Đối tượng tập trung trấn áp gồm:

Các băng nhóm, đường dây TPCTC, TPXQG đang hoạt động hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Các băng nhóm, đường dây lợi dụng địa bàn nước ngoài để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến tỉnh Thanh Hoá;

Các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để phạm tội, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, xuyên quốc gia, đan xen giữa nhiều lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma tuý;

Các băng nhóm, đường dây hoạt động trước đây đã được đấu tranh triệt xoá, mặc dù chưa phát hiện biểu hiện nghi vấn hoạt động cụ thể nhưng tiềm ẩn các nguy cơ, điều kiện, khả năng tái hoạt động phạm tội;

Các băng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện thường xuyên tụ tập giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng...

Nhóm đối tượng: “chăn dắt gái”, “gái hát”, “nhân viên phục vụ” trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (quán bar, pub, karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn...) trên địa bàn quản lý;

Đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, xuyên quốc gia;

Các đối tượng là người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, người Thanh Hoá ở nước ngoài tham gia, móc nối với các băng nhóm TPCTC, TPXQG để thực hiện hành vi phạm tội có liên quan đến địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Các đối tượng hình sự cộm cán, cầm đầu, chủ mưu, “nhân lõi”, tham gia tích cực trong các băng nhóm tội phạm; đối tượng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng, sản xuất trái phép ma tuý; đối tượng chủ mưu, cầm đầu, “nhân lõi” băng nhóm đã bị triệt phá, vô hiệu hoá nay có dấu hiệu, điều kiện, khả năng hoạt động trở lại.

Địa bàn tập trung đấu tranh gồm cả địa bàn theo địa giới hành chính và địa bàn, khu vực không phụ thuộc địa giới hành chính (khu công nghiệp, địa bàn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu vực biên giới, trên không gian mạng...) nhưng có những đặc điểm, tính chất phức tạp về TPCTC, TPXQG.

Tuyến cần tập trung đấu tranh gồm những tuyến, khu vực không phụ thuộc địa giới hành chính, kế tiếp nhau, gắn với các trục giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không) hoặc các hướng lưu thông khác trong hoạt động kinh tế - xã hội có những đặc điểm, tính chất phức tạp liên quan đến công tác phòng, chống TPCTC, TPXQG.

Lĩnh vực cần tập trung đấu tranh là phạm vi hoạt động có tính chuyên biệt của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo các ngành nghề và các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội xét thấy cần điều tra, nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống TPCTC, TPXQG.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình tổ chức thực hiện, phải phân công nhiệm vụ cụ thể theo đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”; đảm bảo thực chất, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, giữa các cơ quan tư pháp của Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài (đối với các vụ việc có yếu tố nước ngoài); xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm ngơ, bảo kê, tiếp tay cho các băng nhóm TPCTC, TPXQG hoạt động.

Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống TPCTC, TPXQG phải tuyệt đối bảo đảm 3 yêu cầu then chốt về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, lồng ghép với việc thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án khác của công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2030 và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)