Nga và Iran tổ chức tham vấn chiến lược tại Moscow

Bộ Ngoại giao Nga vừa thông báo, các quan chức Bộ Ngoại giao Nga và Iran đã có cuộc tham vấn kéo dài hai ngày tại thủ đô Moscow, thảo luận về quan hệ song phương cũng như những diễn biến ở Nam Kavkaz, Trung Á và Ukraine.

Nga và Iran tổ chức cuộc tham vấn chiến lược tại thủ đô Moscow. Ảnh: Shutterstock.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, phái đoàn Iran do Trợ lý Ngoại trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Á - Âu Mojtaba Moradi dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, đồng thời tiến hành các cuộc tham vấn với lãnh đạo nhiều đơn vị phụ trách khu vực thuộc Bộ Ngoại giao Nga trong hai ngày 21-22/7.

Tại các cuộc trao đổi, hai bên tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác trên cơ sở Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Iran, coi đây là khuôn khổ quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Ngoài việc rà soát tiến độ hợp tác giữa hai nước, các quan chức Nga và Iran cũng trao đổi quan điểm về những diễn biến tại Nam Kavkaz, Trung Á và tình hình xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga không công bố thêm chi tiết về nội dung các cuộc thảo luận.

Các cuộc tham vấn diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp sau đợt leo thang căng thẳng gần đây liên quan đến Iran, Mỹ và Israel, kéo theo nhiều nỗ lực ngoại giao của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Trong thời gian qua, Nga duy trì quan hệ chặt chẽ với Iran, đồng thời nhiều lần kêu gọi các bên kiềm chế và bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian thúc đẩy đối thoại để giảm nguy cơ xung đột lan rộng.

Động thái tăng cường tham vấn với Tehran diễn ra khi Moscow cũng đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao với nhiều đối tác. Dự kiến, trong ngày 23/7, bên lề chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại Manila (Philippines) nhằm trao đổi về quan hệ song phương cùng các vấn đề an ninh quốc tế, trong đó nhiều khả năng có nội dung liên quan đến các điểm nóng khu vực và triển vọng đối thoại giữa các bên.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.