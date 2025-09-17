Nga ưu tiên chi tiêu quân sự trong ngân sách liên bang

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong cuộc họp với các thành viên đảng Nước Nga Thống nhất tại Duma Quốc gia ngày 16/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã công bố ngân sách liên bang năm 2026 sẽ tập trung vào lĩnh vực quân sự.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông Medvedev, ngân sách mới được xây dựng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin và đảng cầm quyền đề ra, với hai ưu tiên hàng đầu là chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đáng chú ý, trong số gần 700 sáng kiến của đảng Nước Nga Thống nhất đã được thông qua thành luật, có tới 140 đạo luật liên quan trực tiếp đến chính sách hỗ trợ các cựu chiến binh.

Trước đó, Tổng thống Putin đã ký phê duyệt luật ngân sách liên bang cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2027.

Theo kế hoạch, tăng trưởng GDP của Nga trong giai đoạn này dự kiến đạt 2,5-2,8%, với tổng doanh thu khoảng 125 nghìn tỷ ruble và thâm hụt ngân sách ước tính 6 nghìn tỷ ruble./.

Theo TTXVN