Nga tuyên bố ngành vũ trụ “khởi sắc”

(Baothanhhoa.vn) - Ngành công nghiệp vũ trụ Nga được đánh giá đã có một năm 2025 tích cực với sự gia tăng số vụ phóng, mở rộng năng lực vệ tinh và thúc đẩy các dự án tên lửa mới, trong bối cảnh Moscow tiếp tục đầu tư mạnh vào các chương trình không gian chiến lược và hợp tác quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Phát biểu trong cuộc làm việc với lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos, Tổng thống Putin cho biết trong năm 2025, Nga đã thực hiện 17 vụ phóng, đưa 97 thiết bị vào quỹ đạo. Doanh thu hợp nhất của ngành tăng khoảng 10%, lên hơn 500 tỷ rúp, tương đương khoảng 63 triệu USD theo số liệu được công bố.

Tổng thống Putin thừa nhận ngành vũ trụ vẫn tồn tại nhiều vấn đề kéo dài, nhưng đánh giá tổng thể hoạt động trong năm qua là tích cực. Tổng thống cũng ghi nhận một số tiến bộ trong phát triển hạ tầng, bao gồm việc đưa vào vận hành bệ phóng dành cho tên lửa Angara tại sân bay vũ trụ Vostochny.

Theo lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Nga Dmitry Bakanov, hệ thống phóng Angara đã hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và chính thức được đưa vào khai thác. Ông Bakanov cũng cho biết tên lửa Soyuz-5 đang trong quá trình thử nghiệm và được xem là phương tiện phóng mới đầu tiên của Nga kể từ năm 2014, trong khuôn khổ dự án hợp tác với Kazakhstan mang tên “Baitarek”.

Tên lửa Soyuz của Nga cất cánh từ bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Vostochny mới ở Nga. Ảnh: slate

Ông Bakanov thông tin thêm rằng, hiện Nga đang duy trì một chòm vệ tinh quỹ đạo gồm 364 thiết bị, trong đó 97 vệ tinh được sản xuất trong năm ngoái và 134 vệ tinh đã được hoàn thành trong quý I năm nay. Bên cạnh đó, một dự án mạng lưới viễn thông băng rộng quỹ đạo thấp cũng đã được triển khai, với sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, dự kiến đạt tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ rúp trong tám năm tới.

Cuộc trao đổi cũng đề cập đến thời gian đảm nhiệm của lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Nga, hiện đã được hơn một năm kể từ khi ông Bakanov nhậm chức. Tổng thống Putin đánh giá cao việc nắm bắt tình hình ngành của lãnh đạo cơ quan này và ghi nhận các bước tiến trong một số chương trình chiến lược của ngành vũ trụ Nga.

Nguồn: Tass.

