Nga tạm thời đóng một số cửa khẩu đường sắt với Phần Lan, Estonia và Latvia

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Ngày 30/6, Chính phủ Nga đã quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của 7 trong tổng số 9 cửa khẩu đường sắt trên biên giới với Phần Lan, Estonia và Latvia, theo sắc lệnh do Thủ tướng Mikhail Mishustin ký ban hành.

Cửa khẩu Luhamaa, Estonia, ngày 3/10/2025. Ảnh: Getty Images.

Theo văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức, từ ngày 1/7, Nga sẽ tạm dừng việc “đi lại của hành khách, phương tiện, hàng hóa và vận chuyển” qua một số điểm kiểm soát đường sắt biên giới. Bộ Ngoại giao Nga có trách nhiệm thông báo quyết định này tới ba quốc gia liên quan.

Cụ thể, phía biên giới với Phần Lan sẽ đóng 5 cửa khẩu gồm St. Petersburg-Finlyandsky, Vyborg, Vartsilya, Lyuttya và Svetogorsk. Theo dữ liệu của Cơ quan quản lý cửa khẩu liên bang Nga, đây là toàn bộ các tuyến đường sắt chính giữa hai nước.

Theo sắc lệnh, các cửa khẩu bị ảnh hưởng chủ yếu nằm trên tuyến biên giới giữa Nga và Phần Lan. Ngoài ra, Nga cũng tạm dừng hoạt động tại cửa khẩu đường sắt Pechory-Pskovskiye trên biên giới với Estonia và cửa khẩu Pytalovo giáp Latvia.

Từ ngày 1/7, Nga sẽ tạm đình chỉ hoạt động tại một số cửa khẩu đường sắt biên giới với Phần Lan, Estonia và Latvia. Ảnh: Ua.news.

Tại biên giới với Estonia, Nga sẽ tạm dừng hoạt động cửa khẩu Pechory-Pskovskie (tỉnh Pskov), trong khi cửa khẩu Ivanogorod vẫn tiếp tục hoạt động cho hành khách và hàng hóa. Đối với Latvia, hoạt động đường sắt qua cửa khẩu Pytalovo (tỉnh Pskov) sẽ bị đình chỉ, còn cửa khẩu Sebezh vẫn duy trì hoạt động.

Hiện phía Nga chưa công bố lý do cụ thể của việc tạm dừng, cũng như thời hạn áp dụng biện pháp này.

Trước đó, cơ quan hải quan Nga ghi nhận tình trạng ùn tắc lớn tại cửa khẩu Narva (Estonia) giáp Ivanogorod, với hàng trăm người chờ qua biên giới. Có thời điểm, số người xếp hàng được cho là lên tới vài trăm người, với thời gian chờ kéo dài nhiều giờ, thậm chí hơn một ngày.

Phía Nga cũng cho biết từ giữa tháng 6, cửa khẩu Narva đã hoạt động theo khung giờ rút ngắn, trong khi Estonia tăng cường kiểm tra hành khách và hành lý, làm giảm năng lực thông quan.

Theo giới quan sát, động thái mới của Nga diễn ra trong bối cảnh hoạt động biên giới giữa Nga và các nước khu vực Baltic – Bắc Âu tiếp tục thu hẹp trong thời gian gần đây.

Thanh Hằng

Nguồn: DW.