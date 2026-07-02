Nga: Phương Tây khuyến khích Tổng thống Zelensky leo thang xung đột

Nga cáo buộc Ukraine, với sự hậu thuẫn của phương Tây, đang tìm cách mở rộng xung đột, lôi kéo các đồng minh của Moscow vào cuộc đối đầu và không thực sự mong muốn một giải pháp hòa bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moscow ngày 1/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các hành động của Ukraine phản ánh chủ trương tiếp tục leo thang căng thẳng mà phương Tây, đặc biệt là các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang theo đuổi. Theo bà, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky không chỉ tìm cách kéo dài cuộc xung đột mà còn nỗ lực lôi kéo các quốc gia láng giềng và những nước có quan hệ gần gũi với Nga vào vòng xoáy đối đầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Kiev không có đủ năng lực để tự sản xuất các loại vũ khí tầm xa và hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn viện trợ quân sự từ các nước NATO. Bà nhấn mạnh phần lớn các loại vũ khí tầm xa mà Ukraine đang sử dụng đều do các nước thành viên liên minh này cung cấp.

Quan chức ngoại giao Nga đồng thời khẳng định Ukraine không có sự độc lập về chính trị và chỉ đang thực hiện đường lối do các nước Liên minh châu Âu (EU) và NATO vạch ra, dựa trên nguồn hỗ trợ về tài chính và vũ khí từ phương Tây. Theo bà, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu hiện cũng thừa nhận rằng Nga trên thực tế đang phải đối đầu với toàn bộ sức mạnh quân sự của phương Tây thông qua cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất ngày 28/6/2026. Ảnh: Reuters.

Những tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, trong đó cho rằng phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép đối với Moscow vì không thể đánh bại Nga trên chiến trường. Ông Putin cũng khẳng định lực lượng Ukraine đang phải rút lui trên nhiều hướng tác chiến và ngày càng sử dụng các biện pháp mà Nga gọi là “khủng bố”.

Nga và phương Tây hiện vẫn duy trì những quan điểm đối lập sâu sắc về nguyên nhân cũng như diễn biến của cuộc xung đột tại Ukraine. Ukraine cùng các nước phương Tây nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ phía Moscow và khẳng định sự hỗ trợ dành cho Kiev nhằm giúp nước này bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass/Iz.