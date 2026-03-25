Nga phóng cụm vệ tinh đầu tiên của dự án Rassvet

Nga vừa đạt bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống internet vệ tinh riêng khi phóng thành công cụm vệ tinh đầu tiên thuộc dự án Rassvet - được xem là phiên bản tương tự Starlink của nước này.

Vệ tinh Rassvet của Nga trên quỹ đạo. Ảnh: Bureau 1440

Theo thông báo từ Bureau 1440, 16 vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp đã được đưa lên không gian bằng tên lửa Soyuz-2.1B và tách khỏi tầng đẩy thành công sau khi đạt quỹ đạo mục tiêu. Các vệ tinh sau đó được chuyển về Trung tâm Điều khiển bay để tiến hành kiểm tra, kích hoạt và chuẩn bị chuyển sang quỹ đạo hoạt động.

Các vệ tinh Rassvet được phát triển trên nền tảng công nghệ riêng, tích hợp nhiều hệ thống hiện đại như liên lạc 5G NTN, thiết bị truyền dẫn laser liên vệ tinh thế hệ mới, hệ thống cung cấp điện nâng cấp và động cơ plasma. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh trong không gian.

Công tác chuẩn bị các vệ tinh Internet tốc độ cao của Nga theo chương trình Rassvet. Ảnh: Bureau 1440

Dự án đã đạt cột mốc này sau khoảng 1.000 ngày kể từ lần phóng vệ tinh thử nghiệm đầu tiên, dù trước đó từng gặp nhiều thách thức và bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu (dự kiến phóng vào cuối năm 2025). Trong giai đoạn tiếp theo, Nga sẽ cần thực hiện hàng chục lần phóng để mở rộng quy mô chòm vệ tinh.

Theo kế hoạch, Rassvet sẽ cung cấp dịch vụ internet toàn cầu, đặc biệt phục vụ các phương tiện giao thông như tàu hỏa và máy bay. Giai đoạn đầu, hệ thống dự kiến gồm khoảng 350 vệ tinh, trong đó hơn 250 vệ tinh sẽ được triển khai trước năm 2027- thời điểm hướng tới thương mại hóa dịch vụ. Về dài hạn, quy mô chòm vệ tinh có thể vượt 900 vệ tinh vào năm 2035.

Vệ tinh Rassvet của Nga truyền tải tín hiệu internet. Ảnh: Bureau 1440

Trước đó, vào năm 2023, công ty đã thử nghiệm thành công kết nối “internet vũ trụ” với tốc độ truyền dữ liệu khoảng 10 Mbps và độ trễ 41 ms, cho thấy tiềm năng cạnh tranh của hệ thống này trong tương lai.

Dự án Rassvet nhận được sự hỗ trợ tài chính lớn từ chính phủ Nga, với khoảng 102,8 tỷ ruble (tương đương 1,36 tỷ USD) từ ngân sách liên bang trong khuôn khổ chương trình “Nền kinh tế dữ liệu”. Ngoài ra, Bureau 1440 dự kiến đầu tư thêm hơn 329 tỷ ruble từ nguồn vốn riêng đến năm 2030, cho thấy quyết tâm phát triển hạ tầng internet không gian độc lập của Nga.

Minh Phương

Nguồn: Militarnyi, The Moscow Times