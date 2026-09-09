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Nga - Mỹ điện đàm về xung đột tại Ukraine và triển vọng quan hệ song phương

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã tiến hành cuộc điện đàm để thảo luận trực tiếp về tình hình xung đột tại Ukraine cùng các vấn đề chiến lược trong quan hệ hai nước.

Nga - Mỹ điện đàm về xung đột tại Ukraine và triển vọng quan hệ song phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã tiến hành cuộc điện đàm để thảo luận trực tiếp về tình hình xung đột tại Ukraine cùng các vấn đề chiến lược trong quan hệ hai nước.

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Nga - Mỹ điện đàm về xung đột tại Ukraine và triển vọng quan hệ song phương

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine. Ảnh: The Nightly.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Putin đã trao đổi với Tổng thống Trump về tình hình thực địa tại Ukraine, cũng như quan điểm của Moscow về triển vọng đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Nga cũng cho rằng Mỹ có thể thực hiện một số biện pháp để góp phần thúc đẩy chấm dứt xung đột, song không nêu chi tiết.

Về kết quả chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt đến Nga và Ukraine cuối tuần qua, ông Ushakov cho biết nước này đánh giá tích cực các cuộc gặp diễn tại thủ đô Moscow. Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không có ý định gây căng thẳng với các nước châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh mong muốn sớm kết thúc cuộc chiến tại Ukraine và cho rằng, việc giải quyết xung đột có thể mở đường cho việc khôi phục toàn diện quan hệ giữa Mỹ và Nga, trong đó có triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

Bên cạnh các vấn đề chính trị và an ninh, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng đạt được sự nhất trí cao về việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết các bài toán nhân đạo cấp thiết, trong đó trọng tâm là hoạt động trao đổi những cá nhân đang bị giam giữ và bị kết án giữa các bên liên quan.

Đây là cuộc điện đàm thứ 15 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025 và là cuộc điện đàm thứ năm kể từ đầu năm 2026.

Nga - Mỹ điện đàm về xung đột tại Ukraine và triển vọng quan hệ song phương

Tổng thống Ukraine mong muốn gặp nhà lãnh đạo Mỹ để thúc đẩy đàm phán. Ảnh: ABC News.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/9 bày tỏ hy vọng có thể gặp Tổng thống Trump trong tháng 9 này để thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy đàm phán. Ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng tìm kiếm thỏa hiệp trong một số vấn đề, trong đó có xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng. Tổng thống Zelensky cho biết các đặc phái viên Mỹ đã đưa ra một số đề xuất mà ông đánh giá là “rất tốt, đáng xem xét” nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Kyivpost.

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