Nga lên án vụ rò rỉ kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ về Ukraine

Phát biểu tại buổi họp báo ở Moscow ngày 25/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc việc rò rỉ dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất cho Ukraine là hành động có chủ ý, nhằm cản trở các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Donald Trump trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: CNN

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga đã nhận được bản kế hoạch và sẵn sàng trao đổi về nội dung này, đồng thời đánh giá cao lập trường tích cực của Mỹ trong việc thúc đẩy giải pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh, việc rò rỉ nhằm tạo “hiệu ứng truyền thông” và bóp méo kế hoạch với sự cản trở chủ yếu đến từ một số lãnh đạo châu Âu ủng hộ Kyiv, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Kyiv sẵn sàng triển khai thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu thiết lập “lực lượng bảo đảm” và tham gia các cuộc đàm phán về những điểm nhạy cảm của kế hoạch hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết, bản kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất đã được điều chỉnh sau khi Kyiv, Washington và châu Âu nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói: “Cho đến nay, sau Hội nghị Geneva, số điểm đã giảm đi, không còn 28 điểm như trước và nhiều yếu tố đã được đưa vào khuôn khổ này. Vẫn còn rất nhiều việc chúng ta cần cùng nhau làm do việc hoàn thiện văn kiện này rất khó khăn”. Cũng theo Tổng thống Ukraine, các vấn đề nhạy cảm nhất sẽ được ông trao đổi trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy nhiên, ông Zelensky không nêu rõ thời điểm có thể diễn ra cuộc gặp.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ chỉ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi thỏa thuận hòa bình hoàn tất hoặc gần hoàn tất.

Liên quan đến kế hoạch gồm 28 điểm, truyền thông quốc tế dẫn một số nguồn tin cho biết, kế hoạch này đã được rút gọn còn 19 điểm trong quá trình tham vấn giữa Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu tại Geneva, Thụy Sĩ. Các nội dung được đề cập bao gồm bảo đảm an ninh, thỏa thuận không tấn công và một số điều chỉnh liên quan chính sách quốc phòng.

Cùng ngày, Liên minh thiện chí - gồm 36 quốc gia ủng hộ Ukraine - đã có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho xung đột Nga - Ukraine, cũng như khẳng định cam kết sát cánh cùng Kiyv. Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo “nhấn mạnh rằng mọi giải pháp phải có sự tham gia đầy đủ của Ukraine, bảo vệ chủ quyền của Ukraine, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine”.

Tại cuộc họp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tạo điều kiện để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina tại Istanbul. Tổng thống Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì tiếp xúc với cả hai phía và sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột.

Minh Phương

Nguồn: RT, Reuters