Nga gia hạn các biện pháp hạn chế ngoại thương đến cuối năm 2027

Ngày 2/10, Chính phủ Nga đã ban hành nghị quyết gia hạn các hạn chế tạm thời đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu một số hàng hóa, nguyên liệu thô và thiết bị thêm hai năm, đến cuối năm 2027.

Một cơ sở khai thác khí đốt ở gần thành phố Novy Urengoi, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nghị quyết “Về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động kinh tế đối ngoại để đảm bảo an ninh của Liên bang Nga” được đưa ra theo sắc lệnh ngày 17/9 của Tổng thống Liên bang Nga.

Các biện pháp “chống án phạt” này bao gồm cấm xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ Liên bang Nga và nhập khẩu vào nước này các sản phẩm hoặc nguyên liệu thô theo danh mục do Nội các quy định; hạn chế xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ Liên bang Nga và nhập khẩu các sản phẩm hoặc nguyên liệu thô theo danh mục đã được phê duyệt; áp dụng tăng mức thuế xuất-nhập khẩu đối với một số loại sản phẩm và nguyên liệu thô.

Vào tháng 3/2022, chính phủ đã phê duyệt danh sách hàng hóa bị hạn chế xuất khẩu. Danh sách này bao gồm thiết bị công nghệ, viễn thông và y tế, xe cộ, máy móc nông nghiệp và thiết bị điện.

Chính phủ quy định rằng việc xuất khẩu các mặt hàng này tạm thời bị hạn chế đối với tất cả các nước, ngoại trừ các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Abkhazia và Nam Ossetia. Biện pháp này là cần thiết để đảm bảo sự ổn định trên thị trường Nga.

Hồi tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko tuyên bố, Nga đã tích lũy đủ kinh nghiệm để chống lại áp lực trừng phạt của phương Tây. Theo ông, lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt là “sự im lặng của bầy cừu” liên quan đến vụ nổ Dòng chảy Phương Bắc.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Nga chịu lệnh trừng phạt đều đang phát triển. Theo ông, các lệnh trừng phạt đối với Nga chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia áp đặt chúng và dẫn đến việc giảm sản lượng công nghiệp ở các quốc gia này./.

Theo TTXVN