Nga đưa vaccine điều trị ung thư vào danh mục bảo hiểm y tế bắt buộc

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mới đây thông báo vaccine điều trị ung thư của nước này đã được đưa vào hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc.

Thủ tướng Mishustin cho biết Chính phủ Nga đã mở rộng chương trình bảo lãnh của nhà nước. Theo đó, việc điều trị bằng vaccine chống ung thư, do Nga sản xuất, sẽ được cung cấp miễn phí trong chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc.

Đây chủ yếu là các loại vaccine cá nhân hóa được phát triển riêng cho từng bệnh nhân và có khả năng “huấn luyện” hệ miễn dịch chống lại khối u.

Ngoài ra, các phương pháp điều trị bằng vaccine ung thư đối với một số bệnh về máu, ung thư nội tạng và liệu pháp tế bào CAR-T (quá trình lập trình lại các tế bào T của chính bệnh nhân để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư) hiện cũng được chi trả bảo hiểm theo chính sách này.

Trước đó, ngày 1/4, bệnh nhân đầu tiên đã được tiêm vaccine cá nhân hóa để điều trị ung thư hắc tố da. Vaccine chống khối u mRNA “NeoOncovac” đã được tiêm cho nam bệnh nhân ung thư hắc tố da, 60 tuổi, tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết sau khi tiêm, bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh.

Trong khi đó, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya về Dịch tễ học và Vi sinh vật học, cho biết kết quả ban đầu sẽ có trong 3 tháng nữa.

Trước đó, ông Vladimir Gushchin, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya, đã tiết lộ khung thời gian để phát triển một loại vaccine ung thư cá nhân hóa là 3 tháng, nhưng khung thời gian này sẽ được rút ngắn trong tương lai./.

Theo TTXVN