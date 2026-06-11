Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP), dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Trước thực tế đó, các ngành chức năng, địa phương, doanh nghiệp và người dân đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ATTP, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp.

Nguy cơ gia tăng trong mùa nắng nóng

Mùa hè là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, đồ uống giải khát tăng cao, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, nấm mốc phát triển mạnh. Nhiệt độ môi trường cao khiến thực phẩm dễ bị ôi thiu, biến chất nếu không được bảo quản đúng quy định. Theo các chuyên gia y tế, nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E.coli hay tụ cầu vàng có thể sinh sôi nhanh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Đặc biệt, các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, hải sản, sữa và các sản phẩm từ sữa rất dễ bị hư hỏng nếu để ngoài môi trường trong thời gian dài. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình chế biến, bảo quản cũng có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Thực tế cho thấy, vào mùa hè, số ca mắc các bệnh về đường tiêu hóa thường có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bảo quản không đúng quy định hoặc được chế biến trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng thức ăn đường phố, nước giải khát không bảo đảm chất lượng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Không chỉ tại các hộ gia đình, nguy cơ mất ATTP còn hiện hữu tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nếu công tác kiểm soát nguyên liệu, chế biến và bảo quản thực phẩm không được thực hiện nghiêm túc.

Tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, ngành y tế cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố.

Trong đợt kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành đã tập trung kiểm tra hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, điều kiện bảo quản nguyên liệu, quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn và vệ sinh khu vực bếp. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP; nguyên liệu đầu vào có hợp đồng cung ứng, hóa đơn chứng từ đầy đủ; khu chế biến được bố trí theo nguyên tắc một chiều; việc lưu mẫu thức ăn được thực hiện đúng quy định nhằm phục vụ công tác truy xuất khi cần thiết.

Ông Khương Văn Tài, Giám đốc Tập đoàn Hồ Gươm - Chi nhánh Cẩm Thủy, cho biết: “Mỗi ngày bếp ăn phục vụ hơn 400 suất ăn cho người lao động. Vào mùa hè, chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn thực phẩm tươi sống, kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, bảo quản thực phẩm trong kho lạnh và chế biến theo đúng quy trình. Nhân viên nhà bếp được nhắc nhở thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh cá nhân, đeo găng tay, khẩu trang trong quá trình chế biến. Chúng tôi xác định bảo đảm ATTP không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, duy trì năng suất lao động của công nhân”.

Tuy nhiên, qua kiểm tra 65 bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và xử lý 4 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt 28 triệu đồng. Điều này cho thấy vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định về ATTP, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Ông Lê Kim Anh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa, cho biết: “Bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, trường học và khu công nghiệp là nhóm cơ sở được đặc biệt quan tâm bởi số lượng người sử dụng lớn. Nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến nhiều người cùng lúc, gây tác động không nhỏ đến sức khỏe người lao động cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị”.

Theo ông Lê Kim Anh, bên cạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, ngành y tế còn phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người trực tiếp chế biến thức ăn và cán bộ quản lý tại các bếp ăn tập thể. Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình lựa chọn nguyên liệu, bảo quản thực phẩm, phòng chống nhiễm khuẩn chéo và xử lý tình huống khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn.

Mùa hè cũng là thời điểm lượng khách du lịch đến Thanh Hóa tăng cao, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống tại các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn. Do đó, việc bảo đảm ATTP không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách. Để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện vệ sinh, bảo quản thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu. Đối với người dân, cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi, bảo quản đúng cách, ăn chín uống sôi và hạn chế sử dụng các loại thực phẩm đã chế biến sẵn nhưng không bảo đảm điều kiện bảo quản.

Thời tiết nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ mất ATTP vẫn luôn hiện hữu nếu chủ quan, lơ là trong công tác phòng ngừa. Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; mỗi người dân cần trở thành người tiêu dùng thông thái, chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn. Khi các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay hành động, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Bài và ảnh: Tô Hà