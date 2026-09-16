Lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa có khả năng vượt báo động 3

Theo bản tin phát của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa ngày 16/9, mực nước trên các sông tại địa bàn tỉnh đang dao động lên, nhiều nơi đã vượt mức báo động. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trong 24 giờ tới.

Ảnh minh họa.

Nhiều sông đã vượt mức báo động, mực nước tại nhiều trạm đo đã ghi nhận mức cao. Đáng chú ý nhất là trên sông Bưởi, mực nước tại trạm Thạch Quảng đạt 16,67m, vượt mức báo động (BĐ) 3 là 0,67m; tại trạm Kim Tân đạt 11,08m, trên BĐ2 là 0,08m.

Trên sông Âm tại trạm Lang Chánh, mực nước đo được là 50,49m, vượt BĐ2 là 0,49m. Trên sông Cầu Chày, mực nước tại Xuân Vinh là 8,02m, trên BĐ1 là 0,02m và đang có xu thế biến đổi chậm.

Các sông khác như sông Mã (trạm Lý Nhân, trạm Giàng), sông Chu (trạm Bái Thượng, Xuân Khánh), sông Yên (trạm Chuối) và sông Lèn hiện mực nước vẫn đang dưới mức báo động nhưng có xu hướng tiếp tục tăng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa nhận định, trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông sẽ tiếp tục dâng cao.

Sông Bưởi: Tại trạm Kim Tân có khả năng dâng lên mức BĐ3 và trên BĐ3.

Sông Âm: Tại Lang Chánh có khả năng lên mức BĐ3 vào khung giờ từ 11 - 13h trưa ngày 16/9.

Sông Yên: Do có mưa bổ sung, mực nước tại trạm Chuối sẽ dâng trở lại và có khả năng đạt xấp xỉ mức BĐ3 (đỉnh lũ dự báo vào khoảng 12 - 14h ngày 16/9).

Sông Cầu Chày: Mực nước tiếp tục dâng chậm và duy trì ở mức trên BĐ1.

Sông Mã, sông Chu, sông Lèn: Các trạm đo trên những dòng sông này có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ ngập úng và sạt lở diện rộng Với diễn biến lũ phức tạp, rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở Cấp 1 đến Cấp 2. Cơ quan chức năng đặc biệt đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các vùng miền núi.

Tình trạng ngập úng các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị được cảnh báo tại nhiều địa phương, cụ thể:

Lưu vực sông Yên: Ngập tại Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn.

Lưu vực sông Bưởi: Ngập tại Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình, Vân Du, Thạch Quảng, Thành Vinh.

Lưu vực sông Âm: Ngập tại Linh Sơn, Yên Thắng, Yên Khương, Văn Phú, Giao An, Đồng Lương.

Lưu vực sông Cầu Chày: Ngập tại Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa.

Tình trạng ngập lụt tại các khu vực này có thể gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội. Người dân sống tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có phương án phòng tránh kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

LP