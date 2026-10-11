Nga chuyển đề xuất của Iran tới Mỹ, tái khẳng định sẵn sàng tiếp nhận urani làm giàu

Ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất của Iran về giải quyết xung đột giữa Tehran và Washington, đồng thời tái khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp nhận lượng urani làm giàu cao của Iran. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài, trong khi các bên vẫn tìm kiếm khả năng giải quyết bất đồng thông qua ngoại giao.

Theo các hãng thông tấn Nga Interfax và RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan điểm của Tehran đối với việc giải quyết xung đột, trong đó có vấn đề chương trình hạt nhân Iran.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết đề xuất chuyển lượng urani làm giàu cao của Iran sang Nga để lưu giữ vẫn được duy trì. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump hoan nghênh sự tham gia của Nga vào các nỗ lực giải quyết tình hình liên quan đến Iran. Ông Putin cũng nhấn mạnh các phương án ngoại giao vẫn cần được tiếp tục xem xét và khả năng đạt thỏa thuận với Tehran thông qua đàm phán chưa bị loại bỏ.

Trong khi đó, ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump về nguy cơ Iran tấn công các thành phố Los Angeles và San Diego của Mỹ.

Theo trang tin Donya-e-Eqtesad của Iran, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Baghaei cho rằng việc nhấn mạnh mối đe dọa từ bên ngoài có thể khiến dư luận Mỹ sao nhãng những vấn đề thực tế. Ông đồng thời chỉ trích chính sách của Washington, cáo buộc chính quyền Mỹ gây ra cuộc chiến mà Tehran coi là bất hợp pháp, với những hệ lụy trên phạm vi toàn cầu.

Hai diễn biến cho thấy bất đồng giữa Washington và Tehran vẫn hiện diện trên cả mặt trận chính trị lẫn vấn đề hạt nhân, trong khi Nga tiếp tục thúc đẩy vai trò ngoại giao. Tuy nhiên, các thông tin được công bố chưa xác nhận Mỹ và Iran đã đạt đồng thuận về đề xuất chuyển urani sang Nga, cũng như chưa đưa ra bằng chứng độc lập về nguy cơ tấn công các thành phố của Mỹ. Khả năng tiến triển ngoại giao sẽ phụ thuộc vào lập trường của các bên và việc tìm kiếm được những điều kiện thỏa hiệp.

Lê Hà.