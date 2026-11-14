Nhật Bản cân nhắc tăng mạnh ngân sách quốc phòng giai đoạn 2027-2031

Hãng thông tấn Kyodo mới đây cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét nâng tổng ngân sách quốc phòng giai đoạn tài khóa 2027-2031 lên 60.000 tỷ yen (khoảng 376 tỷ USD), cao hơn đáng kể so với kế hoạch 5 năm hiện hành. Đề xuất được đưa ra trong quá trình chuẩn bị sửa đổi ba văn kiện an ninh quan trọng, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026, trong bối cảnh Tokyo tiếp tục điều chỉnh định hướng và năng lực quốc phòng.

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Người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản, Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru ngày 13/11 cho biết, kế hoạch ngân sách Quốc phòng mới tập trung ưu tiên nguồn lực cho hoạt động mua sắm quy mô lớn đối với các trang thiết bị hiện đại, bao gồm thiết bị bay không người lái đánh chặn, đạn dược và tên lửa.

Ngoài ra, Nhật Bản dự kiến sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, hỗ trợ xác định mục tiêu và đưa ra quyết định nhanh hơn. Đây được xem là những hạng mục trọng tâm trong kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản trong giai đoạn tới.

Trước đó, ba văn kiện an ninh hiện hành được Nhật Bản xây dựng vào cuối năm 2022, đặt mục tiêu phân bổ khoảng 43.000 tỷ yen cho quốc phòng trong 5 năm tài khóa 2023-2027. Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang thúc đẩy việc rà soát, điều chỉnh các văn kiện này trước cuối năm nay, qua đó xác định định hướng và quy mô đầu tư quốc phòng cho giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, mức chi 60.000 tỷ yen đang được đề cập vẫn chưa phải quyết định chính thức. Bộ Tài chính Nhật Bản đã đề xuất mức chi trong khoảng 50.000-60.000 tỷ yen cho 5 năm kể từ tháng 4/2027, thấp hơn đáng kể so với mức 70.000-80.000 tỷ yen từng được một số quan chức quốc phòng và nghị sĩ trong liên minh cầm quyền đề cập trước đó.

Những năm gần đây, ngân sách quốc phòng Nhật Bản liên tục lập mức cao mới. Tuy nhiên, kế hoạch tăng chi trong giai đoạn tới cũng đặt ra yêu cầu tính toán nguồn lực, bảo đảm hài hòa giữa việc nâng cao năng lực phòng vệ với duy trì các khoản chi cho an sinh xã hội và đời sống người dân. Đây sẽ là một trong những vấn đề được quan tâm trong quá trình Chính phủ Nhật Bản hoàn thiện định hướng ngân sách quốc phòng mới.

Thanh Giang