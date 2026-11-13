Sớm hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư tại phường Hạc Thành và Sầm Sơn

Chỉ còn một tuần nữa là tới mốc 20/11 về hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư. Tại buổi kiểm tra, làm việc với phường Hạc Thành và Sầm Sơn chiều 13/11, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai địa phương khẩn trương triển khai các phương án đã được phê duyệt. Với những cơ sở cần điều chỉnh phương án, hai phường phải sớm phối hợp với các sở, ngành rà soát, đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và đại diện các sở, ngành, phường Sầm Sơn kiểm tra phương án niêm yết cho thuê tài sản dôi dư tại trụ sở tạm UBND TP Sầm Sơn (cũ).

Tại phường Sầm Sơn, 16/22 cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý. Trong đó, 2 cơ sở đã chuyển đổi công năng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường, 6 cơ sở đã thực hiện điều chuyển hoặc điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng.

Trong 14 cơ sở giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xây dựng phương án khai thác, 8 cơ sở đã ký hợp đồng cho thuê, 6 cơ sở còn lại chưa ký được hợp đồng.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh (mới được bàn giao từ Trung ương về tỉnh Thanh Hóa) là 1 trong 5 cơ sở nhà đất dôi dư còn lại trên địa bàn phường Hạc Thành đã được niêm yết phương án cho thuê.

Phường Hạc Thành cũng đã hoàn thành xử lý đối với 28/33 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, địa phương đã thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc điều chuyển tạm đối với 11 cơ sở và hoàn thành chuyển đổi công năng 7 cơ sở thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường. Trong 14 cơ sở giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xây dựng phương án khai thác, 9 cơ sở đã ký hợp đồng cho thuê; 5 cơ sở còn lại đã được phê duyệt phương án.

Đoàn công tác kiểm tra phương án khai thác Trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Trước nhu cầu mở rộng một số trường học trên địa bàn, UBND phường đề nghị tỉnh xem xét điều chuyển, chuyển đổi công năng một số trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư để bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai phường báo cáo tiến độ và phương án xử lý từng cơ sở, đồng thời kiến nghị tỉnh và các sở, ngành hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, thủ tục và hình thức khai thác.

Đại diện các sở, ngành đề nghị địa phương đánh giá lại tính khả thi của phương án cho thuê đã xây dựng, điều chỉnh phù hợp thời gian để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác. Với những cơ sở khó khai thác theo phương án cho thuê hiện nay và có lợi thế thương mại, thống nhất với phương án nghiên cứu đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với những vị trí còn vướng quy hoạch, các sở, ngành đề nghị hai phường đối chiếu chỉ tiêu sử dụng đất, rà soát mục đích sử dụng dự kiến để đề xuất cập nhật khi lập, điều chỉnh quy hoạch.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đào Ngọc Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận nỗ lực của hai địa phương trong việc xử lý nhà đất dôi dư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu, chỉ đạo định hướng xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại với UBND phường Sầm Sơn.

Đồng chí cũng đánh giá cao một số định hướng của các địa phương trong việc chủ động xây dựng các phương án phù hợp, như phường Sầm Sơn đề xuất việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu theo quy định để khai thác nguồn lực và chỉnh trang đô thị du lịch. Phường Hạc Thành đã mạnh dạn, chủ động thực hiện và đề xuất chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất dôi dư phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương.

Lưu ý thời gian đến mốc 20/11 chỉ còn một tuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai phường khẩn trương triển khai các phương án đã được phê duyệt.

Đối với những cơ sở cần điều chỉnh phương án, các địa phương chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát từng trường hợp, sớm hoàn thiện đề xuất để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đến ngày 12/11, Thanh Hóa đã hoàn thành xử lý 1.210 trong tổng số 1.383 cơ sở nhà, đất dôi dư, hoàn thành xử lý 87,49%. Trong 173 cơ sở đã có phương án nhưng chưa đưa vào khai thác, sử dụng, có 166 cơ sở thuộc nhóm giao các Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xây dựng phương án khai thác, cho thuê.

Minh Hằng