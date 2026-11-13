Tác phẩm chính luận cần mang đậm hơi thở cuộc sống, phản ánh trung thực, khách quan những vấn đề dư luận quan tâm

Sau 10 tháng phát động với hơn 12.400 tác phẩm tham dự, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi.

Chiều 13/11, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 và phát động Cuộc thi năm 2027 trên địa bàn tỉnh, bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy, kết nối trực tuyến đến 166 điểm cầu đảng ủy các xã, phường trong toàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tham mưu thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2026; Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, thể lệ cuộc thi và phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Công tác 35 các đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai, hưởng ứng cuộc thi. Một số địa phương đã thành lập cuộc thi cấp xã, tổ chức bài bản thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi như: Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Công an tỉnh, Đảng ủy phường Đông Sơn, Đảng ủy phường Quảng Phú...

Tính đến ngày 15/6/2026, tổng số bài dự thi trên địa bàn tỉnh là 12.409 tác phẩm; số bài gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh là 1.101 tác phẩm; qua vòng sơ khảo, số tác phẩm lựa chọn chấm vòng chung khảo là 498 tác phẩm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các tác phẩm gửi dự thi cơ bản đều bám sát các vấn đề trọng tâm theo Thể lệ Cuộc thi. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về trí tuệ, công sức. Một số bài viết đã thể hiện được sự sắc sảo trong lý luận, tính thời sự, phát hiện mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nổi bật có các tác phẩm: “Nhận diện bản chất của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên “Mặt trận số””, “Vùng tối” tư tưởng lệch lạc - “gạch nối” chuyển hóa thanh niên”...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao giải A cho tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải B cho tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải C cho tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công tâm, khách quan và trách nhiệm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 67 tác phẩm có chất lượng tốt nhất để đề nghị Hội đồng thẩm định công nhận và quyết định tặng thưởng. Trong đó, có 22 giải cho các tác phẩm thuộc loại hình tạp chí, gồm 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 12 giải Khuyến khích; 21 giải cho các tác phẩm thuộc loại hình báo, gồm 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 11 giải Khuyến khích; 12 giải cho các tác phẩm thuộc loại hình phát thanh, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải Khuyến khích; 12 giải cho các tác phẩm thuộc loại hình truyền hình và video clip, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cuộc thi đã khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Sau khi chấm, thẩm định, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh lựa chọn 48 tác phẩm tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 cấp Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các địa phương, đơn vị đã tích cực tổ chức, hưởng ứng cuộc thi; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả được khen thưởng, trao giải.

Đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới nhấn mạnh yêu cầu dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, chủ động đấu tranh trên không gian mạng, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.

Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 đã được triển khai sâu rộng, thu hút hơn 12.000 tác phẩm tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Kết quả này cho thấy sự hưởng ứng và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua Cuộc thi, tỉnh có thêm cơ sở phát hiện tác giả có năng lực, lựa chọn những vấn đề có giá trị nghiên cứu và những kinh nghiệm có thể vận dụng trong công tác.

Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Niềm tin được củng cố khi điều được tuyên truyền nhất quán với điều được thực hiện. Một hồ sơ được giải quyết đúng hạn, một kiến nghị chính đáng được xử lý dứt điểm, một cán bộ nhận trách nhiệm và sửa chữa thiếu sót đều có sức thuyết phục trực tiếp đối với người dân.

Trong nắm bắt dư luận, phải phân biệt rõ góp ý xây dựng với thông tin bịa đặt, xuyên tạc; tiếp nhận những phản ánh có căn cứ, kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xem xét, khắc phục bất cập.

Việc phản bác thông tin sai lệch phải dựa trên sự thật, làm rõ bản chất vấn đề, giúp người dân có cơ sở nhận định đúng.

Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi.

Cấp ủy, người đứng đầu phải nắm chắc tình hình tư tưởng, xác định đúng vấn đề nổi lên, phân công xử lý và kiểm tra kết quả. Khi xuất hiện vụ việc dư luận quan tâm, phải chỉ đạo xác minh, đối thoại, giao cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền và thông tin rõ kết quả. Nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời và theo dõi đến khi có kết quả xử lý. Trách nhiệm nêu gương thể hiện ở việc nhận trách nhiệm và thực hiện đến cùng công việc được giao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cơ quan báo chí, lực lượng vũ trang và các địa phương xây dựng đội ngũ tác giả nòng cốt theo từng lĩnh vực; phát huy vai trò của các tác giả đã đoạt giải, phát hiện và bồi dưỡng nhân tố mới.

Khuyến khích hình thành nhóm tác giả kết hợp người nghiên cứu lý luận với cán bộ trực tiếp làm công tác thực tiễn; tạo điều kiện tiếp cận thông tin, khảo sát và trao đổi chuyên môn.

Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ tác giả. Chắt lọc, phát huy giá trị các tác phẩm, sáng kiến, kiến nghị từ cuộc thi để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh tuyển chọn, biên tập tác phẩm theo từng chủ đề, lựa chọn hình thức phổ biến phù hợp. Tác phẩm được sử dụng trong tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu và giảng dạy, gắn với những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở.

Ban Tổ chức Cuộc thi phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát các sáng kiến, kiến nghị có giá trị, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi kết quả tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Giá trị của tác phẩm được kiểm chứng qua tác dụng củng cố nhận thức đúng, giúp nhận diện thông tin sai lệch và hỗ trợ cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi.

Đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tổ chức Cuộc thi năm 2027. Ban Tổ chức hướng dẫn thống nhất yêu cầu của từng loại hình, tổ chức chấm, xét giải khách quan, đúng thể lệ; chú trọng phát hiện mới, luận cứ vững chắc và giá trị thực tiễn của tác phẩm.

Tập trung gợi mở đề tài từ thực tiễn Thanh Hóa như: hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng; phát triển miền núi, biên giới gắn với bảo đảm sinh kế của người dân...

Đối với kết quả tích cực, tác phẩm phải làm rõ cơ sở thành công và kinh nghiệm có thể nhân rộng. Đối với khó khăn, vướng mắc, phải chỉ ra nguyên nhân thuộc quy định, khâu tổ chức thực hiện hay trách nhiệm của cán bộ, từ đó đề xuất giải pháp đúng thẩm quyền, có tính khả thi.

Quốc Hương