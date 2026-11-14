Canada mở rộng thị trường, đạt tiến triển đàm phán thương mại với Mỹ

Ngày 14/11, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này đang đạt được những bước tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại với Mỹ, đồng thời thông báo việc cơ bản hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do với ASEAN và kết thúc đàm phán riêng với Philippines. Hai thỏa thuận dự kiến được ký kết trong năm 2027.

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Những bước đi này nằm trong chiến lược mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế Canada trước những biến động thương mại quốc tế.

Phát biểu tại Manila (Philippines), ông Carney cho biết đã có cuộc trao đổi kéo dài với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước chuyến công du châu Âu và châu Á. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cũng tham gia cuộc trao đổi.

Dù khẳng định hai bên đang tiến gần hơn tới khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt các mức thuế đối với các mặt hàng chiến lược như thép và nhôm, nhà lãnh đạo Canada nhấn mạnh Ottawa sẽ kiên quyết không nhượng bộ hay chấp nhận bất kỳ điều khoản nào làm tổn hại đến ngành công nghiệp ô tô trong nước, lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan vừa qua.

Đàm phán thương mại giữa hai nước từng bị đình chỉ hồi tháng 8 sau khi xuất hiện những bất đồng về điều kiện thỏa thuận. Sau đó, Mỹ áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, khiến Ottawa triển khai các biện pháp thuế đáp trả trong tháng 9.

Trong khi đó, hiệp định thương mại tự do Canada - ASEAN được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường gần 700 triệu dân. Theo ước tính của Chính phủ Canada, thỏa thuận có thể đóng góp gần 2 tỷ CAD (khoảng 1,4 tỷ USD) vào nền kinh tế nước này và tạo gần 14.000 việc làm, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất.

Đối với Philippines, Canada cũng đã hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương. Thỏa thuận dự kiến áp dụng đối với hơn 90% các nhóm hàng chịu thuế và sẽ được ký kết trong năm 2027. Ottawa kỳ vọng hiệp định có thể giúp tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Philippines lên gấp 3 lần vào năm 2035.

Chuyến thăm Philippines của nhà lãnh đạo Canada nằm trong chiến lược dài hạn nhằm tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Sau chặng dừng chân tại Philippines dự hội nghị ASEAN, ông Carney tiếp tục lịch trình ngoại giao dày đặc với việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ tại Campuchia và Hội nghị Cấp cao APEC tại Trung Quốc, nơi ông dự kiến có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về hợp tác thương mại và kinh tế.

Thanh Giang