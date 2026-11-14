ASEAN thảo luận nhiều vấn đề khu vực tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 49

Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49 sẽ diễn ra tại Manila, Philippines, từ ngày 15-17/11, với chương trình nghị sự tập trung vào các thách thức an ninh, kinh tế và địa chính trị. Hội nghị do Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chủ trì, quy tụ lãnh đạo 11 quốc gia thành viên ASEAN cùng đại diện các đối tác đối thoại.

Theo chương trình, trong ngày khai mạc 15/11, lãnh đạo ASEAN sẽ có các cuộc gặp với đại diện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN và thanh niên trong khu vực. Ngày 16/11, các nhà lãnh đạo dự kiến tiến hành hội nghị riêng với các đối tác đối thoại, gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Liên hợp quốc. Ngày cuối cùng, Philippines sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29 và Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 21.

Các vấn đề được dự kiến đưa ra thảo luận gồm tác động của khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, an ninh lương thực, tình hình Myanmar và việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN, cũng như ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Các đại biểu cũng sẽ đề cập đến tình trạng tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và việc tăng cường bảo vệ quyền lợi, phúc lợi của lao động di cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường là những nhân vật được chú ý tại hội nghị. Theo thông tin từ nước chủ nhà, ông Trump dự kiến đến Manila ngày 17/11, cũng là ngày diễn ra lễ bế mạc hội nghị; Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ sẽ được tổ chức sau đó.

Để bảo đảm an ninh cho sự kiện, Philippines đã triển khai hơn 19.000 cảnh sát cùng 3.075 nhân viên thuộc các cơ quan khác tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines ở thành phố Pasay và những địa điểm trọng yếu. Cảnh sát giao thông đường bộ Philippines cũng huy động 716 nhân viên làm nhiệm vụ hộ tống các nhà lãnh đạo và đại biểu; Cơ quan Phát triển vùng đô thị Manila dự kiến bố trí 2.637 nhân viên hỗ trợ điều tiết giao thông, bảo đảm các tuyến đường thông suốt trong thời gian diễn ra hội nghị.

Bích Hồng