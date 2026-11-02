Gỡ vướng về đất đai

Một thửa đất được xác lập quyền sử dụng hợp pháp không chỉ giúp người dân yên tâm sinh sống, mà còn tạo điều kiện để khai thác giá trị tài sản. Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, Thanh Hóa còn trên 19.000 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền chưa được cấp giấy chứng nhận.

Mỗi trường hợp có nguồn gốc, thời điểm giao đất, quá trình sử dụng và tình trạng pháp lý khác nhau. Trong đó, có những thửa đất đã được sử dụng ổn định nhiều năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện thủ tục do vướng mắc trong xác định nguồn gốc, hồ sơ địa chính hoặc nghĩa vụ tài chính. Sự chậm trễ ấy không chỉ hạn chế quyền của người sử dụng đất, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải giải quyết những tồn đọng từ thực tiễn quản lý, không để người dân tiếp tục chịu thiệt thòi vì những vướng mắc kéo dài.

Chỉ thị yêu cầu rà soát đến từng thửa đất, làm rõ nguồn gốc, hiện trạng, quá trình sử dụng và tính pháp lý để phân loại, xử lý. Đây không chỉ là cách làm nhằm đẩy nhanh tiến độ, mà còn là yêu cầu bảo đảm sự công bằng trong thực thi pháp luật. Những sai sót, bất cập về quản lý đất đai trong quá khứ không thể mặc nhiên trở thành gánh nặng đẩy về phía người dân.

Tuy nhiên, bảo vệ quyền lợi chính đáng không đồng nghĩa với hợp thức hóa mọi trường hợp giao đất sai thẩm quyền. Trường hợp đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời. Những trường hợp có thể khắc phục cần được hướng dẫn cụ thể, xác định rõ nguyên nhân và lộ trình xử lý. Còn với những trường hợp không đủ điều kiện phải giải thích rõ căn cứ pháp lý để người dân hiểu.

Đề cao trách nhiệm và sự minh bạch trong phân loại, nhất quán trong xử lý, chính là cách bảo vệ quyền lợi người dân mà không buông lỏng quản lý.

Một vấn đề khác cần được đặt ra là tinh thần phục vụ trong giải quyết thủ tục đất đai. Người dân không thể tiếp tục phải đi lại nhiều lần, tự xoay xở giữa các cơ quan để hoàn thiện những công việc vốn thuộc trách nhiệm phối hợp của bộ máy công quyền. Hồ sơ thiếu thông tin phải được hướng dẫn rõ. Vướng mắc về quy hoạch, đo đạc, nghĩa vụ tài chính phải có cơ quan chịu trách nhiệm tháo gỡ. Cải cách hành chính không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian, mà quan trọng hơn là loại bỏ những rào cản không cần thiết, để người dân thực sự tiếp cận được quyền lợi hợp pháp của mình.

Muốn vậy, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đặt đúng vị trí. Chủ tịch UBND các xã, phường trong tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo rà soát đến từng thửa đất, chịu trách nhiệm về kết quả; Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ chung. Đặc biệt, mốc yêu cầu hoàn thành cấp giấy chứng nhận đối với nhóm đủ điều kiện trước ngày 31/12/2026 theo chỉ thị phải được cụ thể hóa bằng tiến độ và kết quả thực tế.

Gỡ vướng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực chất là giải quyết một vấn đề về quyền lợi và công bằng. Người dân có quyền được thụ hưởng những gì pháp luật cho phép, không bị thiệt thòi bởi những bất cập trong quản lý hay sự chậm trễ của cơ quan công quyền. Khi mỗi trường hợp được xem xét thấu đáo, giải quyết đúng quy định, đó không chỉ là thêm một giấy chứng nhận được cấp, mà còn là thêm một minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Thái Minh