Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Tân Tiến

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam cùng cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Tân Tiến sáng 14/11, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là hạt nhân tập hợp, vận động Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tương thân tương ái và sự gắn bó lương - giáo. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu; mỗi người dân, gia đình nêu cao trách nhiệm xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Tân Tiến.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu và Nhân dân Khu dân cư thôn 1, xã Tân Tiến đã ôn lại lịch sử 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự ngày hội.

Những năm qua, cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn 1 luôn đoàn kết, đồng lòng triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Đại diện cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn 1 ôn lại truyền thống lịch sử 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam.

Nhờ sự vào cuộc của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn thôn từng bước được đầu tư, hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Cùng với diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân thôn 1, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, năm 2026, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng trước tinh thần đoàn kết và những đổi thay, phát triển của thôn 1, xã Tân Tiến. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân đã luôn gìn giữ và phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “đoàn kết, nghĩa tình”.

Trong giai đoạn đổi mới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và thôn, xóm yên bình, sáng, xanh, sạch, đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, vận động Nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, sự gắn bó giữa đồng bào lương - giáo.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu; mỗi người dân, mỗi gia đình phải có trách nhiệm xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, đồng thuận.

Đông đảo Nhân dân tham gia ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Quan tâm duy trì hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương. Vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; chăm lo sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn 1 bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, những kiến nghị thuộc thẩm quyền, không để tích tụ thành vấn đề phức tạp. Thực hiện nghiêm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao biển tượng trưng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã tặng cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn 1 bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc; trao tặng 80 triệu đồng cho hộ gia đình ông Đào Văn Diệm ở thôn 9, xã Tân Tiến để xây dựng Nhà Đại đoàn kết và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khu dân cư thôn 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Tiến trao quà cho cán bộ và Nhân dân thôn 1 và trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương.

Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh, gia đình khuyến học tiêu biểu.

Ngay sau khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Tân Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà động viên Linh mục quản xứ cùng các vị chức sắc, chức việc tại Giáo xứ Liên Nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà cho linh mục, các vị chức sắc, chức việc Giáo xứ Liên Nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của linh mục, các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân Giáo xứ Liên Nghĩa trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Giáo xứ Liên Nghĩa.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, linh mục và các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy uy tín, vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa yêu nước”; tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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