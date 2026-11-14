Thị trường dầu mỏ toàn cầu lần đầu dư cung kể từ khi xung đột Iran bùng phát

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa cho biết nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đang chuyển sang trạng thái dư cung lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.

Theo IEA, trong tháng 10, nguồn cung dầu thế giới đã vượt nhu cầu gần 2 triệu thùng/ngày, trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Trong báo cáo mới nhất, cơ quan có trụ sở tại Paris nhận định thị trường dầu mỏ đang có những dấu hiệu ban đầu cho thấy cung - cầu dần trở lại trạng thái cân bằng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nguồn cung dầu toàn cầu vượt nhu cầu kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát.

Xung đột đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh trong năm nay. Dầu Brent, loại dầu được sử dụng làm giá tham chiếu trên thị trường quốc tế, được giao dịch quanh mức 72 USD/thùng vào tháng 2, trước khi chiến sự bùng phát, nhưng đã tăng vọt lên 126 USD/thùng vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm trong tuần này, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8, còn 89,66 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với báo giới rằng cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc. Đến ngày 13/11, dầu Brent được giao dịch quanh mức 95 USD/thùng.

Dù vậy, những lo ngại về nguy cơ các tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công tại Trung Đông vẫn chưa được loại bỏ. Trong tuần này, một số thông tin cho biết các quan chức cấp cao Iran nhận định Mỹ có thể đang tính toán tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự hoặc siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Trong bối cảnh đó, IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ đạt trung bình 105 triệu thùng/ngày trong quý IV năm nay, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự kiến. Dự báo mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với nhận định trước đó của cơ quan này, khi thị trường được dự báo sẽ thiếu hụt nguồn cung trong quý cuối năm. IEA cho biết các quốc gia thành viên sẽ đẩy nhanh việc đưa lượng dầu dự trữ khẩn cấp còn lại ra thị trường theo cam kết được đưa ra hồi đầu năm. Động thái này dự kiến bổ sung thêm 71 triệu thùng dầu cho thị trường vào cuối tháng 2 tới.

Đáng chú ý, cũng trong báo cáo, IEA cho biết, sản lượng dầu thô của Nga tăng trong tháng 10, cụ thể là tăng thêm 210.000 thùng/ngày, lên mức 8,73 triệu thùng/ngày, cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận cung ứng dầu diesel với Moskva.

Tổng thống Trump ngày 9/10 thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết nguồn cung dầu diesel bổ sung từ Nga sẽ góp phần hạ giá nhiên liệu tại Mỹ và trên thị trường thế giới. Theo ông Trump, Nga sẽ lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong giai đoạn sau đó. Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành Giấy phép chung số 135, cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến việc bán, giao nhận, bốc dỡ và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga, kể cả vào Mỹ, đến ngày 7/4/2027.

Thúy Hà