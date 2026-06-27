Nga chỉ trích Mỹ phủ nhận "thỏa thuận Anchorage" về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/6 chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vì phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ thỏa thuận nào giữa Moscow và Washington liên quan đến xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage (Alaska) năm ngoái, cho rằng phát biểu này là “thiếu tế nhị”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Trong tuyên bố do Bộ Ngoại giao Nga công bố, ông Lavrov cho biết trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã chuyển tới Moscow một đề xuất của Washington nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Lavrov, tại cuộc gặp ở Anchorage, Tổng thống Putin đã trao đổi từng nội dung của đề xuất với sự chứng kiến của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff. Ông khẳng định phía Nga đã bày tỏ sự đồng thuận với các đề xuất được phía Mỹ đưa ra.

Ông Lavrov phát biểu: “Tôi cho rằng nếu một bên đưa ra đề xuất và bên kia đồng ý với những đề xuất đó thì việc nói rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào, nói một cách nhẹ nhàng, là thiếu tế nhị”

Phản ứng của ông Lavrov được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố không có thỏa thuận nào về Ukraine được đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage. Theo ông Rubio, cuộc gặp chỉ ghi nhận các đề xuất được đưa ra, chứ không có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào. Ông Rubio nói:“Nếu đã có thỏa thuận thì cuộc chiến đã chấm dứt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska, ngày 15 tháng 8 năm 2025. Ảnh: AFP

Những ngày gần đây, các quan chức Nga nhiều lần cáo buộc Washington đang rời xa điều mà Moscow gọi là “tinh thần Anchorage” hoặc “thỏa thuận Anchorage” , thuật ngữ được phía Nga sử dụng để chỉ những hiểu biết mà họ cho là đã đạt được với Mỹ về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa từng xác nhận sự tồn tại của bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

Bên cạnh đó, Phía Nga cũng kêu gọi làm rõ vai trò của Mỹ trong tiến trình trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Phát biểu với báo giới ngày 26/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khái niệm “trung lập tuyệt đối” không thể áp dụng đối với Mỹ, bởi Washington vẫn cung cấp viện trợ quân sự, công nghệ và các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga vẫn ghi nhận thiện chí của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Nga tin rằng Washington chưa từ bỏ vai trò trung gian và Tổng thống Trump đã cam kết sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao sau khi xử lý các vấn đề liên quan đến Iran.

Nhật Lệ

Nguồn: Spunik, Tass