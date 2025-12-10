Nga cáo buộc NATO tăng cường hoạt động do thám ở Bắc Cực

Ngày 9/12, quân đội Nga cho biết, số chuyến bay trinh sát và các cuộc diễn tập của NATO ở Bắc Cực đã tăng khoảng 40% trong 5 năm qua, khiến Moskva lo ngại về nguy cơ mất ổn định trong khu vực chiến lược này.

Nga cáo buộc NATO gia tăng hoạt động do thám tại Bắc Cực. Ảnh: Al Arabiya.

Tư lệnh Hải quân Nga Aleksandr Moiseev cho biết, các máy bay săn ngầm đóng tại Iceland hiện hoạt động tích cực hơn nhiều, chủ yếu là các phi cơ do thám của Mỹ, Anh và Canada. Bên cạnh đó, ông Moiseev cũng nhấn mạnh, NATO đang có kế hoạch triển khai các máy bay không người lái giám sát chiến lược tại Phần Lan, với mục tiêu rõ ràng là hạn chế và theo dõi các hoạt động của Nga trong khu vực Bắc Cực.

Tư lệnh Hải quân Nga cho rằng các động thái trên nhằm mục tiêu kiềm chế các hoạt động của Moskva ở Bắc Cực, nơi được đánh giá là giàu tài nguyên, có vai trò quan trọng với các tuyến hàng hải tương lai. Ông cảnh báo sự gia tăng hoạt động quân sự của NATO đang tạo thêm rủi ro an ninh, đồng thời nhấn mạnh Nga buộc phải có biện pháp ứng phó phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trước đó, ngày 6/12, Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolai Korchunov cũng bày tỏ quan ngại tương tự. Ông cho rằng việc quân sự hóa ở miền Bắc Na Uy cũng như xu hướng quốc tế hóa hoạt động quân sự tại Bắc Cực “không củng cố an ninh mà chỉ thổi bùng căng thẳng quân sự – chính trị.” Ông khẳng định những động thái này là lý do Nga buộc phải triển khai các biện pháp tự vệ cần thiết.

Căn cứ Không quân Nagurskoye của Nga trên đảo Alexandra, thuộc Bắc Cực. Ảnh: CNN.

Trong nhiều năm, Bắc Cực vốn được xem là khu vực hợp tác tương đối ổn định giữa các quốc gia Bắc bán cầu. Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị thay đổi sau cuộc xung đột Nga – Ukraine đã khiến khu vực này trở thành tâm điểm đối đầu mới. Dù Nga nhiều lần tuyên bố ưu tiên duy trì ổn định tại Bắc Cực, những cáo buộc mới nhất cho thấy mối quan hệ Nga – NATO trong khu vực này tiếp tục đi vào vòng xoáy căng thẳng. Với đà gia tăng các hoạt động quân sự của cả hai phía, giới quan sát lo ngại Bắc Cực có thể dần trở thành một trong những điểm đối đầu nguy hiểm nhất trên bản đồ an ninh toàn cầu.

Thanh Giang

Nguồn: Arab News, TASS.