Nga cáo buộc EU bí mật xem xét phát triển năng lực hạt nhân, đe dọa ổn định an ninh toàn cầu

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga mới đây tuyên bố Liên minh châu Âu đang bí mật nghiên cứu các phương án xây dựng năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân riêng, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu hệ thống an ninh toàn cầu và kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Nga cáo buộc EU bí mật xem xét phát triển năng lực hạt nhân. Ảnh: Reuters.

Trong thông cáo ngày 8/4, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho biết các cuộc thảo luận “mang tính bảo mật” đã được tiến hành trong nội bộ các cơ quan EU nhằm đánh giá tính khả thi của việc phát triển năng lực hạt nhân. Theo phía Nga, các quan chức châu Âu lý giải rằng mục tiêu của kế hoạch này là nhằm tăng cường khả năng răn đe trước những mối đe dọa an ninh, trong đó có Nga.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng đây là dấu hiệu của sự thay đổi đáng lo ngại, đi ngược lại các cam kết lâu nay về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuyên bố cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo EU, bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, với cáo buộc làm gia tăng căng thẳng và theo đuổi các chính sách có thể gây bất ổn.

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, EU được cho là đang tìm cách duy trì các hoạt động chuẩn bị ở mức độ kín đáo, đồng thời tiếp tục thể hiện sự phụ thuộc vào “ô hạt nhân” của Mỹ nhằm tránh sự chú ý của dư luận quốc tế. Cơ quan này nhận định EU có thể tận dụng thời gian để từng bước xây dựng nền tảng cho việc sở hữu năng lực hạt nhân trong tương lai.

Báo cáo cũng đề cập đến khả năng hình thành một học thuyết răn đe hạt nhân chung ở châu Âu, dựa trên năng lực hiện có của Anh và Pháp, kết hợp với đóng góp tài chính và hạ tầng từ các quốc gia thành viên EU không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, EU được cho là có thể xem xét thiết lập một cơ chế chỉ huy lực lượng hạt nhân độc lập.

Nga cho rằng EU đang xem xét thiết lập một cơ chế chỉ huy lực lượng hạt nhân độc lập. Ảnh: Reuters.

Về năng lực kỹ thuật, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho rằng một số quốc gia châu Âu như Đức, Italy, Cộng hòa Séc, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển và Tây Ban Nha đã có nền tảng công nghiệp và khoa học đủ để tham gia vào chuỗi sản xuất các thành phần vũ khí hạt nhân.

Trước những diễn biến trên, Moscow kêu gọi Mỹ và các quốc gia khác có biện pháp ngăn chặn khả năng EU phát triển vũ khí hạt nhân, cảnh báo rằng bất kỳ bước đi nào theo hướng này đều có thể làm xói mòn hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân và đe dọa ổn định an ninh toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass/Wion