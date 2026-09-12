Nga cảnh báo việc triển khai quân tới Ukraine, EU tăng viện trợ cho Kyiv

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/9 cảnh báo việc các nước châu Âu triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến với Nga, trong khi Liên minh châu Âu (EU) cam kết bổ sung 6,1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kyiv, trong đó ưu tiên hỗ trợ các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AA.

Phát biểu với báo giới ngày 11/9, Tổng thống Putin khẳng định Moscow không có ý định gây xung đột với các nước châu Âu và cho rằng những cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công châu Âu là “mối đe dọa tưởng tượng”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nếu lực lượng quân sự châu Âu được triển khai tới Ukraine, Nga sẽ coi đây là sự tham gia trực tiếp vào xung đột.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu thảo luận phương án đưa lực lượng tới Ukraine để hỗ trợ thực thi một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai. Moscow từ lâu phản đối khả năng lực lượng quân sự phương Tây hiện diện tại Ukraine và coi đây là vấn đề an ninh đặc biệt nghiêm trọng.

Tên lửa đánh chặn Patriot. Ảnh: TVP.

Trong khi đó, cùng ngày, EU công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung 6,1 tỷ euro cho Ukraine, được trích từ khoản vay hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro của khối. Đây là phần phân bổ cuối cùng trong tổng số 28,3 tỷ euro dành cho viện trợ quân sự và sẽ được giải ngân theo từng đợt sau khi Brussels kiểm tra các hợp đồng mua sắm của kyiv.

Đáng chú ý, EU đang vận động các nước thành viên còn tên lửa đánh chặn Patriot trong kho dự trữ chuyển giao số vũ khí này cho Ukraine, sau đó bổ sung bằng các lô hàng mới dự kiến từ năm 2027. Brussels cũng cho phép sử dụng khoản vay để mua tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, thay vì áp dụng yêu cầu ưu tiên sản phẩm sản xuất tại châu Âu.

Ủy viên châu Âu phụ trách quốc phòng Andrius Kubilius cho biết việc đẩy nhanh giao hàng, giảm lượng vũ khí tồn kho và tăng năng lực sản xuất là yếu tố quan trọng đối với khả năng phòng thủ của Ukraine. NATO cũng đang phối hợp thông qua chương trình Danh sách yêu cầu ưu tiên (PURL) nhằm huy động các loại vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV, trong khi Ukraine cảnh báo nhu cầu về vũ khí phòng không sẽ tăng trước mùa đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần khoảng 300 tên lửa đánh chặn Patriot.

Minh Phương

Nguồn: WION, Euronews.