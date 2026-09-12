Lãnh đạo BRICS nêu ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 tại New Delhi (Ấn Độ), Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS đã được tổ chức với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao, tập trung vào thương mại, đầu tư và liên kết kinh tế trong khối.

Lãnh đạo BRICS tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp tại New Delhi, ngày 11/9. Ảnh: Business Today.

Phát biểu tại diễn đàn ngày 11/9, Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi nhấn mạnh thương mại toàn cầu chỉ có thể phát triển khi các tuyến hàng hải được bảo đảm an toàn, chuỗi cung ứng duy trì thông suốt và thuyền viên được bảo vệ. Ông đề nghị Hội đồng Kinh doanh BRICS xây dựng báo cáo về 10 rào cản thương mại hàng đầu giữa các nước thành viên.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đề xuất hỗ trợ 100 doanh nghiệp khởi nghiệp BRICS mỗi năm mở rộng sang các thị trường trong khối, đồng thời thúc đẩy 1.000 quan hệ đối tác mới giữa các doanh nghiệp, qua đó tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế.

Cũng tại diễn đàn, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi BRICS xây dựng môi trường thương mại không cho phép bất kỳ quốc gia nào cản trở hoạt động thương mại hợp pháp của nước khác. Ông cho rằng các biện pháp gây sức ép kinh tế ngày càng được sử dụng như một công cụ chính trị, trong khi xung đột với Mỹ và Israel đã khiến sức ép đối với Iran bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh an ninh kinh tế gắn chặt với an ninh quốc gia và khu vực, đồng thời đề nghị tăng sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch BRICS.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích các biện pháp gây sức ép kinh tế từ phương Tây, cho rằng cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, đi kèm các hạn chế thương mại, trừng phạt và gián đoạn tuyến vận tải, chuỗi cung ứng.

Về phần mình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi BRICS tăng cường thương mại và đầu tư, tận dụng tiềm năng của khối để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

BRICS hiện là một diễn đàn kinh tế có quy mô lớn, với các nước thành viên chiếm khoảng 50% dân số thế giới và 40% GDP toàn cầu, tạo dư địa đáng kể để mở rộng thương mại, đầu tư và liên kết doanh nghiệp.

Ngọc Liên

Nguồn: CNBC/DRM.