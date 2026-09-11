Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc mừng Tòa án Nhân dân tỉnh

“Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; kiên quyết không xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất những bản án, quyết định bị hủy, sửa, hoặc án quá hạn do lỗi chủ quan của thẩm phán". Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành TAND (13/9/1945 - 13/9/2026).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng hoa chúc mừng TAND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống ngành TAND.

Tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, ngành Tòa án đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, từng bước nâng cao vị thế, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chúc mừng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án. Kiên quyết không xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất những bản án, quyết định bị hủy, sửa, hoặc án quá hạn do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án thiếu căn cứ, cũng như việc án tuyên không rõ ràng. Nâng cao chất lượng xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án.

Tăng cường kiểm tra nghiệp vụ và công tác thi hành án hình sự; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp, sở, ngành trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của TAND; cắt giảm các thủ tục hành chính để hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành và hoạt động xét xử; làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trên các phần mềm của tòa án.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, trong đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án phải không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. TAND tỉnh cần tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Chánh án TAND tỉnh Đỗ Thế Bình phát biểu cảm ơn.

Thay mặt tập thể cán bộ TAND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Đỗ Thế Bình cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; bày tỏ đây là niềm vinh dự và nguồn động viên to lớn đối với ngành Tòa án Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập của ngành.

Đồng chí Chánh án TAND tỉnh hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 81 năm ngành Tòa án, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Quốc Hương