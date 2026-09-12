LHQ cảnh báo chủ nghĩa khủng bố ngày càng phân mảnh và lan rộng

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề khủng bố, diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 25 năm các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, Phó Tổng Thư ký LHQ Natalia Gherman cảnh báo chủ nghĩa khủng bố đang ngày càng phân mảnh và lan rộng, trong khi các công nghệ mới làm thay đổi môi trường đe dọa.

Phó Tổng Thư ký LHQ Natalia Gherman. Ảnh: UN.

Bà Gherman, người đứng đầu Ban Điều hành Ủy ban Chống khủng bố (CTED) của HĐBA LHQ, cho biết các nhóm khủng bố đang phân tán hoạt động, đa dạng hóa nguồn tài chính và tận dụng những bất ổn, yếu kém trong quản trị và bất bình tại địa phương để duy trì ảnh hưởng. Các nhóm phi tập trung, mạng lưới liên kết lỏng lẻo và những cá nhân hành động đơn độc ngày càng đóng vai trò đáng chú ý, trong khi quá trình cực đoan hóa dẫn đến bạo lực thường khó nhận diện.

Theo bà Gherman, các nhóm khủng bố ngày càng tận dụng công nghệ mới cho tuyên truyền, tuyển mộ, lập kế hoạch tấn công, thu thập thông tin và gây quỹ. UAV được sử dụng cho giám sát, trinh sát và tấn công, trong khi mạng xã hội, môi trường trò chơi và các không gian ảo khác được khai thác để tiếp cận, tuyển mộ trẻ em và thanh thiếu niên. Những tiến bộ trong AI đang làm gia tăng tốc độ và mức độ tinh vi của các hoạt động này. Các đối tượng cũng sử dụng nhiều phương thức tài chính, từ chuyển tiền truyền thống đến thanh toán trực tuyến và tài sản ảo, bên cạnh các nguồn thu bất hợp pháp như tống tiền, bắt cóc đòi tiền chuộc và buôn bán người.

Khói bốc lên từ đám cháy tại địa điểm tổ chức hòa nhạc Toà thị chính Crocus sau vụ xả súng ở phía tây bắc Moscow, Nga, ngày 22/3/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong tuyên bố của Chủ tịch sau cuộc họp, HĐBA LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước mức độ ngày càng phức tạp, phạm vi địa lý mở rộng và số thương vong gia tăng do các vụ tấn công khủng bố. HĐBA đặc biệt lo ngại việc các phần tử khủng bố lợi dụng Internet, công nghệ thông tin và truyền thông cùng UAV để thực hiện các hoạt động khủng bố, xâm nhập cơ sở hạ tầng trọng yếu và các mục tiêu dễ bị tổn thương.

HĐBA nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên nhằm ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ mới cho mục đích khủng bố và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa này.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã.