Tổng thống Belarus để ngỏ “thỏa thuận lớn” với Mỹ

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây tuyên bố, Minsk sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Washington, kể cả khả năng đạt một “thỏa thuận lớn” nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố Minsk sẵn sàng thúc đẩy đối thoại, đạt “thỏa thuận lớn” với Washington. Ảnh: AP.

Ông Lukashenko cho biết, Belarus sẵn sàng thảo luận từ những thỏa thuận nhỏ đến các thỏa thuận quy mô lớn, đồng thời bày tỏ quan tâm đến một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng tiếp xúc cấp cao có thể mang lại kết quả nếu được tiến hành thực chất.

Ông Lukashenko nhấn mạnh, Minsk không muốn những cuộc gặp chỉ mang tính hình thức hoặc nhằm thu hút sự chú ý. Theo ông, các cuộc tiếp xúc cấp cao cần hướng tới những kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc gặp gỡ và trao đổi.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Belarus và Mỹ gần đây phát đi một số tín hiệu nhằm cải thiện quan hệ sau nhiều năm căng thẳng. Minsk từng đề cập khả năng trả tự do cho một số người bị kết án, trong khi các cuộc tiếp xúc với Washington được cho là có thể mở rộng sang vấn đề ngoại giao, các biện pháp hạn chế kinh tế và an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, ông Lukashenko chưa nêu cụ thể nội dung của “thỏa thuận lớn”, cũng như thời điểm hay khuôn khổ cho cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Ông Lukashenko trong chuyến thị sát thao trường Obuz-Lesnovsky ở miền Tây Belarus. Ảnh: Getty Images.

Cùng ngày, trong chuyến thị sát thao trường Obuz-Lesnovsky ở miền Tây Belarus, ông Lukashenko cho biết quân đội nước này đang được kiểm tra và sẽ trải qua quá trình “cải tổ”. Một số đơn vị, trong đó có lực lượng pháo binh và thông tin liên lạc, được kiểm tra hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc.

Theo Tổng thống Belarus, các cuộc kiểm tra sẽ mô phỏng sát điều kiện thực tế trong tình huống xung đột, bao gồm khả năng huy động lực lượng. Ông nhấn mạnh Minsk đang chuẩn bị cho những kịch bản như vậy nhằm nâng cao năng lực phòng thủ, đồng thời khẳng định Belarus không có ý định tiến hành hành động quân sự nhằm vào nước khác.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga, duy trì hệ thống phòng không chung và thường xuyên tiến hành tập trận với Moscow. Nga cũng được phép triển khai một số hệ thống vũ khí trên lãnh thổ Belarus.

Trong khi đó, các nước NATO ở sườn phía Đông, đặc biệt là Ba Lan, Litva và Latvia, tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Avia-pro, Tass.

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