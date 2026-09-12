Moody’s dự báo kinh tế ASEAN tiếp tục tăng trưởng nhờ AI

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Moody’s Analytics vừa công bố,nền kinh tế các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tương đối vững nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp những tác động từ căng thẳng địa chính trị, giá dầu tăng và các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Moody’s dự báo kinh tế ASEAN tiếp tục tăng trưởng nhờ sự bùng nổ của AI. Ảnh: The Star.

Moody’s cho rằng khả năng chống chịu của các nền kinh tế ASEAN trong năm nay tốt hơn dự kiến, trong đó làn sóng đầu tư và nhu cầu liên quan đến AI góp phần thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, tác động của xu hướng này không đồng đều giữa các nước, chủ yếu mang lại lợi ích cho những nền kinh tế có mức độ hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh động lực từ AI, các nền kinh tế ASEAN vẫn chịu sức ép từ giá dầu tăng, các biện pháp áp thuế quan của Mỹ và nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu. Những yếu tố này có thể khiến tốc độ tăng trưởng giữa các quốc gia trong khu vực ngày càng chênh lệch.

Theo dự báo mới nhất, kinh tế ASEAN có thể tăng trưởng 4,8% trong năm nay và 4,6% vào năm tới. Moody’s nhận định đà tăng trưởng này vẫn được củng cố nhờ sự mở rộng nhanh chóng của xuất khẩu và đầu tư liên quan đến AI.

Dù hoạt động tích trữ hàng hóa trước đó nhằm tránh tác động của các biện pháp thuế quan dự kiến sẽ trở lại bình thường, nhu cầu đầu tư phục vụ AI vẫn được duy trì, đặc biệt trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và xuất khẩu thiết bị điện tử. Phần lớn các nền kinh tế ASEAN hiện được đánh giá tăng trưởng tốt hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 1.

Các nền kinh tế ASEAN được dự báo tăng trưởng 4,8% trong năm 2026 và 4,6% vào năm 2027. Ảnh: The Star.

Moody’s cho rằng sự phát triển nhanh của AI là một trong những yếu tố quan trọng khiến tổ chức này nâng triển vọng GDP của khu vực. Tuy nhiên, kinh tế ASEAN vẫn đối mặt rủi ro gia tăng từ các mức thuế nhập khẩu của Mỹ, được dự báo có thể duy trì ở mức cao cho đến năm 2028 và thậm chí tiếp tục tăng.

Nhìn chung, Moody’s đánh giá sự kết hợp giữa đầu tư công nghệ, xuất khẩu điện tử và nhu cầu liên quan đến AI đang giúp ASEAN tạo nền tảng tương đối vững để ứng phó với những cú sốc từ bên ngoài.

Ngọc Liên

Nguồn: TNN.