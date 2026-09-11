Đội bóng xứ Thanh nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2026/2027

Trong trận sân khách đầu tiên ở mùa giải 2026/2027, CLB Thanh Hóa đã không thể tạo bất ngờ trước Ninh Bình khi để thua 1-2. Văn Tùng ghi bàn rút ngắn tỷ số ở hiệp 2, nhưng đội bóng xứ Thanh không thể hoàn tất màn ngược dòng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hồng Phong dự khán, cổ vũ trận đấu giữa Ninh Bình và Thanh Hóa.

Dự khán tại SVĐ Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Sau chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng ở trận ra quân, Thanh Hóa hành quân tới Ninh Bình với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà đang có phong độ cao, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã gặp rất nhiều khó khăn.

Matheus có màn ra mắt đội bóng xứ Thanh.

Ninh Bình nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Từ đường đưa bóng vào vòng cấm của Fred Friday, Lucao trong tư thế khá thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Diệp, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Thanh Hóa nỗ lực tổ chức lại thế trận. Đội bóng xứ Thanh có cơ hội đáng chú ý ở phút 26 khi Văn Tùng có pha dứt điểm sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm Ninh Bình, nhưng cú sút lại đưa bóng đi cao.

Văn Thắng và các đồng đội gặp khó trước chủ nhà Ninh Bình.

Trong khi đó, Ninh Bình tiếp tục duy trì sức ép. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, liên tục đẩy Thanh Hóa lùi sâu về phần sân nhà.

Phút 37, Ninh Bình nhân đôi cách biệt. Trương Tiến Anh thực hiện quả tạt chính xác để Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Trung Kiên công nhận bàn thắng, giúp Ninh Bình dẫn Thanh Hóa 2-0.

Sang hiệp 2, HLV Mai Xuân Hợp đưa Ngô Đức Hoàng và Saliou Guindo vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà.

Văn Tùng ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2.

Đội bóng xứ Thanh tiếp tục chơi đầy nỗ lực. Phút 66, Văn Tùng đưa bóng vào lưới Ninh Bình sau đường chuyền của Saliou Guindo, nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo Thanh Hóa rơi vào thế việt vị.

Sau nhiều nỗ lực, Thanh Hóa cuối cùng cũng tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 76. Văn Tùng phối hợp ăn ý với Saliou Guindo trước khi dứt điểm tung lưới Đặng Văn Lâm, đưa tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng giúp đội bóng xứ Thanh thi đấu hưng phấn hơn. Các pha phản công của Thanh Hóa trở nên sắc bén và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Ninh Bình.

Ở phút 86, Saliou Guindo có cơ hội trong vòng cấm sau đường căng ngang của đồng đội, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm hụt bóng.

Những phút còn lại không đủ để Thanh Hóa tìm được bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Ninh Bình.

CĐV Thanh Hóa “phủ vàng” một góc khán đài sân Ninh Bình.

Thất bại này khiến Thanh Hóa nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải mới sau chiến thắng trước Đà Nẵng. Trong khi đó, Ninh Bình có 6 điểm sau 2 vòng đấu, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu V.League 2026/2027.

Dù trắng tay, màn trình diễn tích cực trong hiệp 2, đặc biệt sau bàn thắng của Văn Tùng, là điểm sáng để Thanh Hóa hướng tới những trận đấu tiếp theo trong chặng đường được dự báo còn rất nhiều thử thách.

Hoàng Sơn