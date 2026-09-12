Ông Trump và tỷ phú Elon Musk tung hàng triệu USD hỗ trợ đảng Cộng hòa

Còn chưa đầy 8 tuần trước ngày bầu cử, hai nhân vật có tiềm lực tài chính lớn nhất đang hậu thuẫn đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026 là Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã bắt đầu mạnh tay chi tiền cho các chiến dịch tranh cử.

Các ủy ban hành động chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk chi hàng triệu USD hỗ trợ đảng Cộng hòa trong các cuộc đua then chốt. Ảnh: Reuters.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội, trong khi các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Dân chủ đang có mức độ quan tâm và động lực đi bỏ phiếu cao hơn.

Theo công ty nghiên cứu quảng cáo chính trị AdImpact, trong tuần này, Ủy ban hành động chính trị (PAC) No Going Back có liên hệ với Tổng thống Donald Trump đã đặt trước hơn 74 triệu USD thời lượng quảng cáo cho 15 cuộc đua vào Hạ viện, cùng các cuộc đua vào Thượng viện tại 6 bang chiến địa gồm Alaska, Georgia, Michigan, Bắc Carolina, New Hampshire và Ohio. AdImpact cho biết thêm, trong chiều ngày 11/9, các khoản đặt mua thời lượng quảng cáo mới vẫn tiếp tục được thực hiện.

Theo AdImpact, Michigan là bang được PAC này chi mạnh nhất, với 15,7 triệu USD để đặt trước thời lượng quảng cáo. Đây là địa bàn đáng chú ý sau khi ứng viên Dân chủ Xã hội Abdul El-Sayed vượt lên trước ứng viên Cộng hòa Mike Rogers trong các cuộc thăm dò hồi tháng trước.

Ngoài ra, trong những ngày gần đây, America PAC của tỷ phú Elon Musk và MAGA Inc., tổ chức gây quỹ chính trị chủ chốt của Tổng thống Donald Trump, lần lượt rót 2,6 triệu USD và 10 triệu USD vào cuộc đua giành một ghế Thượng viện tại bang Texas. Tại đây, Tổng chưởng lý bang Ken Paxton có nguy cơ trở thành ứng viên Cộng hòa đầu tiên trong nhiều thập niên để thua một ứng viên Dân chủ trong một cuộc bầu cử cấp bang.

America PAC của ông Musk được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực vận động cử tri Cộng hòa tại những bang then chốt, với việc chi tiền cho hoạt động vận động trực tiếp tại từng hộ gia đình, quảng cáo kỹ thuật số và các chiến dịch gửi thư trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tổng thống Donald Trump đề xuất chi trả cho mỗi người trưởng thành ở Mỹ khoản tiền 5.000 đô la nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội. Ảnh: AP.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump hiện ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngày 10/9, Tổng thống Donald Trump đã khép lại ngày đầu tiên của hội nghị giữa nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử đảng Cộng hòa tại Dallas bằng đề xuất trả cho mỗi người trưởng thành ở Mỹ 5.000 USD, được ông gọi là “cổ tức Trump”, nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khoản tiền 5.000 USD này sẽ được triển khai theo cơ chế nào, cũng như liệu đề xuất có phù hợp với quy định pháp luật hay không.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters