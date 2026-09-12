IEA: Hệ thống lọc dầu toàn cầu chịu áp lực lớn do xung đột kéo dài

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo hệ thống lọc dầu toàn cầu đang chịu áp lực lớn khi các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine tiếp tục tác động đến nguồn cung, tồn kho và hoạt động vận chuyển dầu mỏ. IEA đồng thời hạ dự báo về nguồn cung và nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2026.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Ảnh: China Daily

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng công bố ngày 11/9, IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ giảm khoảng 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 6% so với năm 2025. Mức giảm này cao hơn đáng kể so với dự báo 4% đưa ra trong báo cáo tháng 8. IEA cũng hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu, với mức giảm khoảng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2026, thay vì 1,6 triệu thùng/ngày như dự báo trước đó.

Theo IEA, tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục kéo dài trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển, làm gia tăng bất ổn trên thị trường năng lượng. Hoạt động vận chuyển dầu qua các tuyến hàng hải chiến lược, trong đó có Eo biển Hormuz và khu vực Bab el-Mandeb, cũng chịu tác động từ các cuộc tấn công mới.

Cơ quan này cho biết lượng dầu tồn kho đang giảm, trong khi các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu hoạt động ở mức cao, hạn chế khả năng ứng phó với những cú sốc mới về nguồn cung. IEA nhận định lượng tồn kho đã góp phần quan trọng trong việc cân bằng thị trường, nhưng khi dự trữ tiếp tục suy giảm, sức ép đối với nguồn cung có thể gia tăng.

IEA cảnh báo hệ thống lọc dầu toàn cầu chịu áp lực lớn do xung đột kéo dài. Ảnh: CNBC.

IEA nhấn mạnh việc đạt tiến triển trong giải quyết xung đột tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine, hiện bước sang năm thứ năm, ngày càng cấp thiết nhằm ngăn thị trường dầu mỏ tiếp tục thắt chặt và hạn chế nguy cơ nhu cầu suy giảm mạnh hơn.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức cao do căng thẳng tại Eo biển Hormuz và những diễn biến liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu. Trong phiên giao dịch ngày 11/9, giá dầu Brent giao tháng 11 giảm 3%, xuống 104,44 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao tháng 10 giảm 2,6%, xuống 99,86 USD/thùng. Tuy nhiên, cả hai loại dầu chủ chốt vẫn hướng tới khả năng kết thúc tuần trên mức 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5.

Minh Phương

Nguồn: CNBC.