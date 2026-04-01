Nga cảnh báo trật tự thế giới đang biến động sâu sắc, kêu gọi ngừng xung đột tại Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo trật tự thế giới đang đứng trước những biến động sâu sắc, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran và thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho các điểm nóng hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga (RIAC) ngày 31/3, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn “tái cấu trúc toàn diện”, với cạnh tranh gay gắt về vai trò và ảnh hưởng giữa các trung tâm quyền lực. Ông nhấn mạnh, tiến trình này hiện mang nhiều dấu hiệu bất ổn, khi các yếu tố duy trì trật tự quốc tế đang suy giảm rõ rệt, khi một số quốc gia đưa ra các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Liên quan tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Nga kêu gọi chấm dứt ngay các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực đối với dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là không thể chấp nhận.

Ông Lavrov cũng cho biết Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian, hỗ trợ các bên đưa tình hình trở lại quỹ đạo đối thoại và giải pháp chính trị. Theo ông, những diễn biến hiện nay có thể cản trở tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Iran và các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Đề cập quan hệ với phương Tây, ông Lavrov cho rằng mối quan hệ này đang trải qua giai đoạn khó khăn, song Nga vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ngoại trưởng Nga cũng nhận định các cơ chế hợp tác như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang đối mặt với sức ép từ các lực lượng muốn duy trì vai trò chi phối trong hệ thống quốc tế.

Về dài hạn, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với các đối tác tại châu Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, hướng tới xây dựng một trật tự thế giới đa cực ổn định và cân bằng hơn.

Bích Hồng

Nguồn: Tass, Bộ Ngoại giao Nga