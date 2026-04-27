Nga cảnh báo đanh thép việc Châu Âu chạy đua vũ trang cùng Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sự ủng hộ quân sự mù quáng của châu Âu dành cho Kiev sẽ dẫn đến những “hệ lụy không thể đảo ngược”, đồng thời khẳng định nỗ lực biến Ukraine thành lá chắn an ninh là một sai lầm chết người. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh EU vừa thông qua khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga - những quyết định khiến cho hòa bình Ukraine ngày càng lùi xa.

Phát biểu trước truyền thông ngày 27/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra những nhận định sắc bén về tình hình chiến sự. Ông khẳng định việc Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi châu Âu trang bị vũ khí hạng nặng và xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa riêng biệt để chống lại Moscow sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp như Kiev kỳ vọng.

Theo ông Lavrov, hành động này thực chất là việc “quân sự hóa” châu Âu dưới sự thúc đẩy của Ukraine, khiến khu vực này ngày càng lún sâu vào một cuộc đối đầu trực tiếp mà Nga không hề mong muốn nhưng sẵn sàng đáp trả.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng tuyên bố những nỗ lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm khẳng định vai trò “người bảo vệ” châu Âu sẽ không mang lại kết quả tích cực, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục gia tăng.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc ông Zelensky kêu gọi thúc đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu đồng nghĩa với việc yêu cầu EU chấp nhận Ukraine trong điều kiện hiện tại. Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến các tuyên bố của ông Zelensky về vai trò của Ukraine trong cấu trúc an ninh châu Âu, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang hướng tới việc định vị Kiev như một trung tâm trong các nỗ lực quân sự của khu vực. Ông nhận định Ukraine đang tìm cách đóng vai trò lớn hơn trong các cấu trúc này, bao gồm cả các quốc gia như Anh, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc Ukraine gia nhập khối, nhưng vẫn duy trì các cam kết hỗ trợ Kiev về chính trị và an ninh.

Theo cổng thông tin Ukraine Strananews, hệ quả trực tiếp của gói viện trợ 90 tỉ euro của EU là Kiev sẽ giảm đáng kể động lực nhượng bộ các yêu cầu từ Mỹ và Nga - bao gồm việc rút quân khỏi Donbass và các biện pháp chấm dứt chiến tranh khác.

Trong bối cảnh đó, các phương tiện truyền thông phương Tây liên tục đưa ra đồn đoán về nguy cơ Nga tấn công châu Âu. Bộ Quốc phòng Nga và Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev đã đe dọa tấn công các cơ sở sản xuất drone cung cấp cho Ukraine tại các nước châu Âu như động thái bảo vệ “quyền tự vệ của Nga”.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass, Izvestia