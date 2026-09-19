Thủ tướng Nhật Bản Takaichi lên kế hoạch gặp Tổng thống Trump lần thứ tư, đón đầu thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York ngày 22/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong một động thái ngoại giao đáng chú ý ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo truyền thông Nhật Bản, phía Tokyo đã đề xuất cuộc gặp và hai bên đang hoàn tất các khâu chuẩn bị. Cuộc gặp dự kiến diễn ra chỉ hai ngày trước khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành cuộc gặp cấp cao tại Washington ngày 24/9.

Thủ tướng Takaichi được cho là muốn trao đổi trực tiếp với ông Trump về quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc trước cuộc gặp Mỹ - Trung. Tokyo cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Nhật - Mỹ trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh chuẩn bị tiến hành cuộc tiếp xúc cấp cao.

Đây sẽ là lần gặp trực tiếp thứ tư giữa Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Trump kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 10/2025. Hai nhà lãnh đạo lần đầu gặp nhau tại Tokyo tháng 10/2025, sau đó hội đàm tại Nhà Trắng tháng 3/2026 và có cuộc trao đổi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi tháng 6. Ngoài các cuộc gặp trực tiếp, hai nhà lãnh đạo cũng đã có nhiều cuộc điện đàm.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump ký ban hành Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026. Đạo luật cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ các nước thuộc diện bị nhắm tới do mua lượng lớn dầu hoặc khí đốt của Nga. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy vấn đề này sẽ là nội dung chính trong cuộc gặp giữa ông Trump và bà Takaichi.

Vấn đề năng lượng Nga vẫn là một chủ đề từng xuất hiện trong trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Reuters cho biết trong cuộc gặp tại Tokyo tháng 10/2025, bà Takaichi đã nói với ông Trump rằng Nhật Bản khó có thể dừng nhập khẩu LNG của Nga.

Cuộc gặp gữa Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh Tokyo đặc biệt quan tâm đến kết quả cuộc gặp Mỹ - Trung. Một số phân tích cho rằng Nhật Bản muốn bảo đảm quan điểm và lợi ích của mình được Washington tính đến trước khi Tổng thống Trump tiến hành cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thủ tướng Takaichi cũng dự kiến có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9. Tổng thống Trump cũng sẽ phát biểu tại kỳ họp trong cùng ngày trước khi tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề.

Nhật Lệ