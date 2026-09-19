Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 18/9 cảnh báo Bình Nhưỡng có thể đưa ra biện pháp đáp trả mạnh hơn trước các cuộc tập trận quân sự đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim cho rằng các cuộc tập trận do Mỹ và các đồng minh tiến hành là nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực. Bà đặc biệt đề cập cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Pacific Vanguard 2026 gần đảo Guam, coi đây là hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm mở rộng ảnh hưởng quân sự của Washington tại khu vực.

Bà Kim Yo Jong cảnh báo các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ “huy động mọi phương tiện sẵn có” nếu Bình Nhưỡng đánh giá những cuộc diễn tập quân sự gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, chủ quyền quân sự và môi trường an ninh của nước này. Bà đồng thời khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và cho rằng lập trường này sẽ không thay đổi.

Ngày 19/9, bà Kim Yo Jong tiếp tục chỉ trích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau khi cơ quan này thông qua nghị quyết chỉ trích chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bà cáo buộc IAEA áp dụng “tiêu chuẩn kép”, đồng thời khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “không thể đảo ngược” và được bảo đảm bằng năng lực răn đe hạt nhân.

Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa thị sát các cơ sở sản xuất vũ khí, yêu cầu tăng cường năng lực tác chiến và răn đe của lực lượng pháo binh, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh duy trì các hoạt động huấn luyện quân sự trong khu vực, trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn và diễn tập đa phương. Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng, trong đó có khả năng thúc đẩy một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un nếu điều kiện phù hợp.

Minh Phương