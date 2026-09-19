Thụy Sĩ điều chỉnh chiến lược an ninh trước mối đe dọa mới

Thụy Sĩ ngày 18/9 thông qua Chiến lược Chính sách An ninh 2026, trong đó đặt trọng tâm vào tăng khả năng chống chịu, bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời củng cố năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu xấu đi do chiến sự Nga - Ukraine và các mối đe dọa hỗn hợp.

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Phát biểu họp báo, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ thông báo, chiến lược mới gồm 10 mục tiêu và 46 biện pháp, được xây dựng nhằm ứng phó với tình trạng cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng, xung đột vũ trang kéo dài và những nguy cơ đối với trật tự quốc tế. Chính phủ Thụy Sĩ đặc biệt lưu ý chiến sự Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, trong khi các mối đe dọa hỗn hợp như tấn công mạng và hoạt động gây ảnh hưởng đang gia tăng.

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết việc triển khai các biện pháp trong chiến lược mới đã bắt đầu. Ban Thư ký Nhà nước về Chính sách An ninh sẽ điều phối quá trình thực hiện, trong khi một báo cáo về tiến độ triển khai dự kiến được trình lên Hội đồng Liên bang vào cuối năm 2028.

Chiến lược mới xác định 3 hướng ưu tiên gồm tăng cường khả năng chống chịu của nhà nước, nền kinh tế và xã hội; nâng cao năng lực bảo vệ người dân, các thể chế và cơ sở hạ tầng thiết yếu; đồng thời củng cố năng lực quốc phòng để có thể ứng phó hiệu quả với một cuộc tấn công vũ trang. Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị năng lực và tăng cường hợp tác với các quốc gia đối tác.

Đáng chú ý, Bern xác định các mối đe dọa hỗn hợp, các cuộc tấn công từ xa và tội phạm có tổ chức là những nguy cơ cần được ưu tiên ứng phó. Chiến lược cũng đề cập tới các hình thức chiến tranh hỗn hợp, từ thông tin sai lệch, tấn công mạng, hoạt động gián điệp và phá hoại cho tới sử dụng sức mạnh quân sự.

Tuy nhiên, Chính phủ Thụy Sĩ đánh giá một cuộc tấn công vũ trang trực tiếp, quy mô lớn nhằm vào nước này trong tương lai gần là khó xảy ra. Dù vậy, Bern cho rằng Thụy Sĩ vẫn có thể đối mặt với các cuộc tấn công bằng phương tiện tầm xa như máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, qua đó cần chủ động nâng cao khả năng phòng thủ và bảo vệ.

Việc Thụy Sĩ điều chỉnh chiến lược diễn ra trong bối cảnh nước này đánh giá môi trường an ninh tại châu Âu đã thay đổi đáng kể, đặc biệt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhật Lệ