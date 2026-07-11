New Zealand và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon ngày 11/7 nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon bắt tay với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố chung, quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - New Zealand được xây dựng trên các giá trị dân chủ chung, sự gắn kết giữa người dân hai nước và lợi ích chung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hai bên cũng thông qua “Lộ trình đến năm 2030” nhằm định hướng hợp tác trong bốn năm tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa các Ngoại trưởng và mở rộng hợp tác giữa các cơ quan hai nước.

Quốc phòng và an ninh là trọng tâm của khuôn khổ hợp tác mới. Hai bên ký Thỏa thuận Hợp tác Hàng hải, nhất trí thiết lập Đối thoại An ninh Hàng hải thường niên và tăng cường phối hợp trong chống khủng bố, tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực.

New Zealand là điểm dừng chân tiếp theo của Thủ tướng Modi sau các chuyến thăm Indonesia và Australia, trong khuôn khổ nỗ lực của New Delhi nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quan hệ giữa Ấn Độ và New Zealand những năm gần đây được thúc đẩy nhờ giao lưu nhân dân và cộng đồng người gốc Ấn ngày càng lớn mạnh. Theo cuộc điều tra dân số New Zealand năm 2023, khoảng 292.000 người trong tổng số 5,3 triệu dân nước này xác định có nguồn gốc Ấn Độ. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, trong đó có những khác biệt liên quan đến chính sách nhập cư và tiến trình thúc đẩy thương mại tự do. Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược được kỳ vọng tạo khuôn khổ mới để Ấn Độ và New Zealand mở rộng hợp tác và xử lý các vấn đề cùng quan tâm.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, DD India.