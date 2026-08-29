New Delhi ký hợp đồng mua tên lửa Javelin của Mỹ, mở đường cho việc đồng sản xuất tại Ấn Độ

Quân đội Ấn Độ đã ký thỏa thuận với Mỹ để mua hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa New Delhi và Washington. Thương vụ này khép lại quá trình Ấn Độ theo đuổi hệ thống Javelin kéo dài khoảng 17 năm, kể từ khi New Delhi bắt đầu quan tâm tới loại vũ khí này vào năm 2009.

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết hôm thứ sáu ngày 28 tháng 8 rằng Quân đội Ấn Độ đã ký thỏa thuận với Mỹ để mua các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, tuy nhiên không tiết lộ giá trị của thương vụ này. Ảnh: Thehindubusinessline.

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ ngày 28/8 xác nhận Quân đội Ấn Độ đã ký hợp đồng mua các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin thông qua cơ chế Bán hàng Quân sự cho Nước ngoài (FMS) của Mỹ. Đây là hợp đồng đầu tiên được ký kết sau khi Ấn Độ bắt đầu tìm kiếm loại vũ khí được mệnh danh là “sát thủ diệt tăng” này từ năm 2009.

Thông tin trên được Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor chia sẻ trên mạng xã hội X. Ông Gor đánh giá thỏa thuận này tạo ra những cơ hội mới cho ngành công nghiệp quốc phòng hai nước hợp tác, đồng thời có thể mở đường cho việc đồng sản xuất tên lửa Javelin ngay tại Ấn Độ trong tương lai.

Dù các bên chưa công bố giá trị chính thức của hợp đồng, dữ liệu trước đó từ Ấn Độ cho biết quân đội nước này hướng tới việc mua 12 bệ phóng và 104 quả tên lửa. Trước đó, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cũng từng thông báo cho Quốc hội Mỹ về khả năng bán cho Ấn Độ 100 quả tên lửa Javelin, 25 bệ phóng cùng các thiết bị mô phỏng và phụ tùng trị giá 45,7 triệu USD.

Javelin là hệ thống tên lửa dẫn đường tầm trung do Lockheed Martin và RTX hợp tác sản xuất, hiện đang phục vụ trong Lực lượng Lục quân, Thủy quân lục chiến Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Ưu điểm vượt trội của Javelin nằm ở cơ chế “bắn và quên” nhờ đầu dò hồng ngoại tự khóa mục tiêu trước khi phóng, giúp binh sĩ có thể rút lui ngay lập tức. Tính năng này vượt trội so với các dòng tên lửa Milan-2T hay Konkurs-M hiện có trong biên chế Ấn Độ vốn dùng dây dẫn hướng, đòi hỏi pháo thủ phải đứng yên theo dõi mục tiêu. Ngoài ra, Javelin có khả năng tấn công từ trên cao, nơi giáp xe tăng mỏng nhất và cơ chế phóng mềm cho phép bắn từ trong hầm ngầm hay không gian hẹp, rất hữu ích ở địa hình miền núi.

Một binh sĩ Philippines khai hỏa hệ thống vũ khí chống tăng Javelin trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật thuộc khuôn khổ cuộc tập trận quân sự chung thường niên “Balikatan” giữa Mỹ và Philippines tại Fort Magsaysay, tỉnh Nueva Ecija, Philippines, ngày 13 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Reuters.

Song song với Javelin, Ấn Độ từng chọn tên lửa Spike của Israel vào năm 2014 nhưng thương vụ sau đó trải qua nhiều lần hủy bỏ và hoãn lại.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và hiện đại hóa quân sự đang gia tăng tại Nam Á, nơi Ấn Độ và Pakistan vẫn duy trì căng thẳng, trong khi New Delhi đồng thời thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Washington. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ hiện là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 5 thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai toàn cầu.

Nhật Lệ

Nguồn: Theo Indian Express, Reuters.