Nét đẹp ngày hội văn hóa chùa Độp

Đã thành thông lệ, cứ đến rằm tháng Giêng hằng năm, Ngày hội văn hóa chùa Độp, làng Cò Chè (xã Ngọc Liên) được tổ chức trong không khí trang trọng, vui tươi và đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài xã về tham dự, dâng hương và hòa mình vào các hoạt động văn hóa truyền thống.

Múa Pồn Pôông của đồng bào dân tộc Mường xã Ngọc Liên trong Ngày hội văn hóa chùa Độp.

Theo người dân địa phương, chùa Độp từ lâu đã trở thành một điểm tâm linh của người dân địa phương. Không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng, chùa còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư.

Mở đầu Ngày hội văn hóa chùa Độp là phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, cầu an, tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Những tiết mục văn nghệ do chính người dân địa phương biểu diễn đã mang đến không khí vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên, Phạm Thị Hà cho biết: “Ngày hội văn hóa chùa Độp không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bài và ảnh: Thiện Nhân