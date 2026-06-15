Tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có tác động tích cực trong việc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định được tầm quan trọng đó, cấp ủy, chính quyền xã Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Nhà văn hóa thôn Tân Dân được xây dựng khang trang.

Về thôn Tân Dân, chúng tôi ấn tượng với diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc với hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ. Nổi bật là nhà văn hóa được xây dựng khang trang, rộng rãi ngay tại trung tâm của thôn với tổng diện tích hơn 2.300m2, trong đó nhà văn hóa có diện tích trên 200m2, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Trong khuôn viên nhà văn hóa thôn được trang bị đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao, như: tăng âm, loa đài, sân thể thao, khu vực lắp đặt dụng cụ ngoài trời phục vụ nhu cầu thể dục - thể thao của người dân.

Nhà văn hóa thôn đã trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân. Mỗi buổi sáng và chiều, nơi đây luôn rộn ràng tiếng cười nói của người dân khi tham gia câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, văn nghệ... Không chỉ là nơi hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhà văn hóa còn là nơi gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng khu dân cư.

Trưởng thôn Tân Dân, Cao Văn Cương cho biết: Năm 2023, nhà văn hóa thôn được xây dựng với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng, còn lại là Nhà nước hỗ trợ. Từ việc xây dựng công trình đến mua sắm, đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng đều được thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, vì vậy người dân đều đồng thuận cao. Từ đó, không chỉ huy động được Nhân dân địa phương tích cực đóng góp mà nhiều người dân xa quê đều ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa và hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Từ đó, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa trong thôn đạt 96%, nhiều năm liên tục thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Bà Trần Thị Tâm, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nông Cống, cho biết: “Việc thực hiện hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH có tác động tích cực trong việc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, toàn xã có 39/44 thôn duy trì và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,62%, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 54%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được Nhân dân đồng thuận và thực hiện tốt”.

Để phong trào phát triển sâu rộng, xã Nông Cống đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như qua hệ thống truyền thanh cơ sở, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan cũng như thông qua các hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các CLB và khu dân cư. Vì vậy, người dân ngày càng nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Xã cũng chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Việc bình xét được tiến hành đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo công khai, dân chủ, dựa trên các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”. Hằng năm, xã tổ chức tổng kết để biểu dương khen thưởng các thôn văn hóa, qua đó kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả của phong trào là xã luôn quan tâm, chú trọng đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao để đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, văn hóa - thể thao của người dân. Nhờ đó, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn xã ngày càng được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ ở địa phương. Hiện nay, xã Nông Cống đã xây dựng được 39/44 nhà văn hóa thôn văn hóa đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhìn chung, các nhà văn hóa cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa, đồng thời phục vụ việc luyện tập thể dục - thể thao của Nhân dân, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh và đem lại hiệu quả xã hội tích cực...

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã Nông Cống đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Trung Hiếu