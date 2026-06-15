Xây dựng đời sống văn hóa từ những phong trào ý nghĩa

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Từ xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... đến đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào đã từng bước đi vào đời sống và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Phong trào thể thao trên địa bàn xã Xuân Lập ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Là một trong những xã miền núi của tỉnh, việc thực hiện các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã Mậu Lâm được lồng ghép với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 88,7% và 100% thôn duy trì thực hiện hương ước, quy ước. Nhờ đó, các lễ hội trên địa bàn diễn ra an toàn, lành mạnh, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan.

Cùng với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, địa phương đặc biệt quan tâm phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Hiện toàn xã có 25 nhà văn hóa thôn và 20 khu thể thao đạt chuẩn, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mậu Lâm Nguyễn Thị Hòa cho biết: “Hệ thống thiết chế văn hóa từ xã đến thôn được đầu tư khang trang, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của địa phương và tăng cường sự gắn kết giữa các tầng lớp Nhân dân. Thông qua việc thực hiện các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH, nhận thức của người dân về xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng lên. Việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đã trở thành việc làm thường xuyên của các khu dân cư”.

Nếu như ở Mậu Lâm, phong trào được gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống thì tại xã Xuân Lập, phong trào lại tạo dấu ấn rõ nét trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa mới. Từ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự đến xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua đều nhận được sự tham gia tích cực của người dân. Trên cơ sở các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, địa phương đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, “5 không, 3 sạch”... Thông qua các phong trào, tinh thần “tương thân tương ái” tiếp tục được phát huy. Các tổ chức đoàn thể tích cực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng đời sống.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lập Vũ Mạnh Hà cho biết: “Việc thực hiện các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của địa phương nên nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Xây dựng đời sống văn hóa mới, các câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ liên thế hệ duy trì hoạt động thường xuyên; phong trào bóng chuyền hơi, pickleball ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngoài ra, các mô hình “Chi đoàn mạnh”, “Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện”, “Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”... đang từng bước phát huy hiệu quả. Không chỉ góp phần xây dựng nên các khu dân cư văn hóa, các mô hình, phong trào còn phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”.

Thực tế, khi các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương, chắc chắn sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 4.302/4.351 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao, đạt tỷ lệ 98,8%. Cùng với đó, 50 chương trình, mô hình hoạt động tại nhà văn hóa - khu thể thao cơ sở được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Từ những mô hình cụ thể, những việc làm thiết thực và sự tham gia tích cực của người dân, phong trào TDĐKXDĐSVH đang ngày càng đi vào chiều sâu. Đây không chỉ là nền tảng để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết mà còn là động lực quan trọng để các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Hoài Anh