NATO và Nhật Bản cân nhắc chia sẻ bãi phóng vệ tinh

Theo báo Nikkei, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét khả năng sử dụng chung các cảng phóng vũ trụ tại Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc nhằm phục vụ việc phóng vệ tinh, trong bối cảnh liên minh này tìm cách tăng cường năng lực thay thế nhanh các vệ tinh bị hư hỏng hoặc mất khả năng hoạt động.

NATO và Nhật Bản cân nhắc chia sẻ bãi phóng vệ tinh. Ảnh: Nikkei

Hiện NATO đang thảo luận về việc mở rộng hợp tác với một số đối tác ngoài khối, trong đó có Nhật Bản, để bảo đảm khả năng triển khai vệ tinh thay thế trong thời gian ngắn khi cần thiết. Sáng kiến này được cho là nằm trong khuôn khổ chương trình “Starlift”, được khởi động từ năm 2024.

Theo thông tin được công bố, chương trình “Starlift” hiện có sự tham gia của hơn 10 quốc gia thành viên NATO, bao gồm Pháp, Đức và Italy. Các nước này phối hợp chia sẻ cơ sở hạ tầng phóng vệ tinh, bao gồm cả cơ sở phục vụ mục đích dân sự và quân sự, nhằm tăng tính linh hoạt trong việc duy trì hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo.

Mở rộng hợp tác ra các đối tác tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương được xem là bước đi tiếp theo trong kế hoạch, trong đó Nhật Bản được đánh giá là quốc gia có năng lực phóng vệ tinh đáng kể. Tuy nhiên, theo Nikkei, việc tham gia chương trình sẽ đòi hỏi Tokyo phải ký kết các thỏa thuận riêng và giải quyết một số vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan và vận chuyển thiết bị qua biên giới.

Các địa điểm phóng vệ tinh. Ảnh: Nikkei và Reuters

Nguồn tin cho biết các cơ quan liên quan trong chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phối hợp nội bộ để nghiên cứu các điều kiện pháp lý và kỹ thuật phục vụ khả năng tham gia sáng kiến này. Phía Nhật Bản được cho là nhìn nhận tích cực về triển vọng hợp tác, dù chưa có quyết định chính thức.

Ngoài ra, truyền thông Nhật Bản cũng cho biết khoảng 30 đại diện ngoại giao NATO dự kiến sẽ thăm Nhật Bản trong tháng 5 để thảo luận về một số vấn đề an ninh khu vực, bao gồm tình hình quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Các cuộc trao đổi được kỳ vọng cũng đề cập đến hợp tác công nghệ và định hướng quan hệ giữa Nhật Bản với các đối tác phương Tây trong lĩnh vực không gian.

Lê Hà.

Nguồn: Nikkei