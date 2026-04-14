NATO từ chối tham gia phong tỏa Hormuz, bất chấp sức ép từ Mỹ

Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa Eo biển Hormuz của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời đề xuất chỉ can dự sau khi các hoạt động giao tranh chấm dứt, động thái được cho là có thể làm gia tăng bất đồng trong nội bộ liên minh.

Các nước thành viên NATO, trong đó có Anh và Pháp, khẳng định sẽ không bị cuốn vào căng thẳng khi tham gia kế hoạch phong tỏa, đồng thời cho biết đang thúc đẩy một sáng kiến nhằm bảo đảm lưu thông tại tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Quyết định này được cho là tiếp tục làm gia tăng bất đồng với Washington trong bối cảnh Mỹ xem xét điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh Anh không ủng hộ kế hoạch phong tỏa, đồng thời khẳng định lập trường không bị cuốn vào xung đột, bất chấp các sức ép.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte được cho là đã thông báo với các chính phủ châu Âu rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn các cam kết cụ thể trong thời gian gần nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz. Trước đó, ngày 9/4, ông Rutte cho biết NATO có thể đóng vai trò tại khu vực này nếu 32 nước thành viên đạt được đồng thuận về việc thành lập một phái bộ chung.

Một số quốc gia châu Âu bày tỏ sẵn sàng tham gia, song nhấn mạnh chỉ triển khai khi tình hình lắng dịu bền vững và đạt được thỏa thuận với Iran về bảo đảm an toàn hàng hải.

Các nước châu Âu ưu tiên giải pháp ngoại giao và bảo đảm tự do hàng hải. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ tổ chức hội nghị với Anh và các nước liên quan nhằm xây dựng một sứ mệnh đa quốc gia để khôi phục hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz. Theo ông, đây sẽ là sứ mệnh mang tính phòng vệ, tách biệt với các bên liên quan và sẽ được triển khai khi điều kiện cho phép.

Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, cuộc họp với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia, trong đó có các nước vùng Vịnh và một số nước châu Âu, có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 16/4 tại Paris hoặc London. Các tàu quân sự dự kiến sẽ đóng vai trò hỗ trợ, không mang tính đối đầu, trong khi cả Iran và Mỹ sẽ được thông báo nhưng không tham gia trực tiếp.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters